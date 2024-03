El fotógrafo "cazaperros" que recorre las calles de Zaragoza

Imagínate ir paseando con tu perro tranquilamente por las calles de Zaragoza y de repente, se te acerca un fotógrafo y te dice: "Perdone, ¿puedo hacerle fotos a su perro?". Y así, sin buscarlo, disfrutas de una sesión de fotografía profesional con tu mascota y como recuerdo tienes unas fotos espectaculares. Y sin dar nada a cambio.

Es lo que está pasando estos días por las calles de Zaragoza. Le ha sucedido por ejemplo, a Antonio mientras paseaba con su perrita Kira. Antonio y Kira se llevan genial, pasan muchisimo tiempo juntos y salen a pasear todos los dias por las calles de Zaragoza. "La perrita es de mi hijo y su novia, pero es como si fuera mía también porque paso mucho tiempo con ella. Ahora que puedo dedicarle tiempo, prefiero estar con ella a que esté sola mientras mi hijo y su pareja trabajan. Me hace mucha compañía, es mi vida y lo que más quiero del mundo. Es muy sociable y cariñosa", nos cuenta Antonio.

Kira y Antonio en su sesión de fotos con José / HUELLA FOTOGRÁFICA

Un día paseando por la zona de la Expo, por el entorno del Pabellón Puente, Antonio se encontró con Jose. ¿Y quién es José? Pues es la persona que hay detrás de una cuenta de Instagram que se llama Huella Fotográfica y que roza ya los 170.000 seguidores. José fotografía perros que se encuentra por la calle, con el permiso de sus dueños, y les hace unas sesiones de fotos preciosas con vídeo incluído.

"A José me lo encontré un día paseando. Me dijo si le podía hacer unas fotos a la perrita y le dije que podía hacerle todas las fotos que quisiera. Le hizo fotos a Kira y nos hizo fotos juntos también. Me dijo que lo colgaría en Instagram, pero antes de que yo mismo pudiera ver las fotos, ya estaba recibiendo llamadas. Había muchos comentarios de la gente y hasta nos reconocen por la calle. ¡Nos vamos a hacer famosos!", dice Antonio encantado con su sesión de fotos con Kira.

No es de extrañar que la gente conozca a Antonio y a Kira por la calle, porque sus fotos y vídeos en Instagram han sido vistos por casi un millón y medio de personas. Pero Antonio no es el único zaragozano que se ha encontrado ultimamente con José y su cámara. Tambien le pasó a Cristina, la dueña de Pongo.

"Es un perro muy tranquilo en casa, pero es muy enérgico y sociable cuando salimos de paseo. Siempre que se encuentra con algún perrito tiene que saludarlo. Cuando estamos en el parque siempre juega con otros perros, echa carreras... Le encanta la naturaleza y estar en el parque o en el pueblo", nos cuenta Cristina.

Pongo en la Plaza San Francisco / HUELLA FOTOGRÁFICA

Cristina está de Erasmus en Alemania y en una de sus visitas a Zaragoza, estaba llegando a su casa y de lejos vio a su madre y a Pongo haciéndose una sesion de fotos con José: "En realidad fue una casualidad encontrarme con José. Bajé del taxi y vi a mi madre posando para José. Fue de lo mejor que podría habernos ocurrido. Ahora tenemos un vídeo precioso y me emociono cada vez que lo veo porque recuerdo todo lo que me quiere mi perro".

Huella Fotográfica, todo un fenómeno en redes sociales

Asi, por sorpresa, tanto Antonio con su perrita Kira como Cristina con Pongo han podido disfrutar de unas fotos que dicen, les alegran el corazón cada vez que las ven. Por su parte, José, el fotógrafo que está detrás de esta iniciativa a través de Huella Fotográfica nos ha contado en COPE que todo surgió gracias a sus propios perros: "Siempre estoy haciendo fotos de mis perros y disfruto mucho de ellas. Así que me pregunté a mi mismo por qué no salir a la calle y hacer estas mismas fotos a gente que a priori, no se lo espera pero que se ve que tiene una relación muy especial con sus perros".

Al principio José pasaba horas por la calle haciendo fotos a otras personas, pero finalmente optó por reflejar en sus fotografías el amor que siente hacia los perros. Así, lanzó una cuenta de Instagram (Huella Fotográfica) que en pocos meses roza los 170.000 seguidores, acumula cientos de miles de likes en cada post y super incluso el millón de visualizaciones en muchas de sus publicaciones. Todo un fenómeno en redes sociales.

"No me lo esperaba para nada. Es algo que llevaba bastantes años pensando, siempre me había motivado. Siempre he hecho fotografía, pero quería transmitir algo a quien lo ve. Me podìa esperar que gustase a la gente, pero no tener esta gran acogida. La gente ha conectado muy bien. No me esperaba tanta efusividad en redes sociales", nos cuenta José en COPE.

Aunque en redes sociales, José siempre refleja las mejores historias con las que se encuentra por la calle, también hay veces en las que recibe una negativa por parte de la gente a la que quiere fotografiar junto a sus perros. "Lo más normal es que me digan que no porque no se lo esperan, pero encuentro muchas otras personas que son receptivas. Normalmente se sorprenden mucho cuando ven las fotos. Les suelen gustar, pero a veces no se las enseño en el momento y espero a editarlas en casa y darles un poco de magia y sensibilidad. Después siempre se las envío a las personas que aparecen en las fotos con sus perros a través de correo electrónico", afirma José.

Kira en la zona de la Expo de Zaragoza / HUELLA FOTOGRÁFICA

Muchas de estas personas también le cuentan a José las historias de vida que tienen con sus perros, algo que le ayuda a transmitir todo ese sentimiento a través de sus fotografías. Es algo que no siempre muestra en redes sociales: "No me gusta enseñar la privacidad de la personas para que no se sientan incómodas, pero sí utilizo sus historias para inspirarme en las fotografías".

José es "Huella Fotográfica", todo un fenómemo de fotografía perruna en Instagram / COPE.ES

José vive en Madrid, pero ha extendido su actividad fotográfica a otras ciudades: "Fui a Málaga como primer lugar para expandir mi trabajo. Luego vine a Zaragoza y me puse a recorrer la ciudad y me encontré con historias tan bonitas como las que he plasmado en Instagram. De Zaragoza no podría decidirme solo por un sitio donde hacer mis fotografías. Me gusta mucho el centro, pero no podría decidirme solo por una localización".