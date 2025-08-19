¿Cómo se forman los técnicos de montaña?: "La formación que ofrecemos es pionera, innovadora y de calidad"

Cada vez son mas los aficionados a la montaña y a las diferentes actividades que se realizan en ella. Estar bien preparado, contar con una formación básica y sobre todo tener en cuenta las recomendaciones que nos ofrecen los expertos es fundamental para no llevarnos un susto. A lo largo del año, pero sobre todo ahora en verano, son muchos los que suben a la montaña sin la preparación ni los conocimientos adecuados.

La figura del técnico de montaña es fundamental. Necesitamos expertos en deportes de montaña y escalada. Desde hace 22 años, el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo ofrecen ese título por el que este año se han interesado 180 estudiantes procedentes no sólo de Aragón sino también de otras comunidades autónomas.

FEDERACION DE MONTAÑISMO Una de las prácticas que se realizan en estos cursos de formación en escalada.

Desde la puesta en marcha de estos título de Técnico Deportivo especializado en Deportes de Montaña y Escalada ya son casi 2.500 alumnos con una media de edad de 25 años, los que han pasado por las Escuelas de Montaña de Benasque y Alquézar. Además el 50% de las personas que se apunta procede de otras comunidades y cada vez son más las mujeres que se apuntan a estos cursos.

Esta formación además tiene un efecto muy positivo porque ayuda a asentar población en el territorio y a desarrollar un sector como el de los deportes de montaña y la escalada, al que se dedican más de 600 empresas en la comunidad. Un 80% de estos negocios están ubicados en el medio rural.

FORMACION PIONERA E INNOVADORA

Aprovechando la excepcional geografía de naturaleza, montañas y valles de Aragón y la tradicional vinculación con el montañismo, Aragón ha desarrollado una formación pionera, innovadora y de calidad, que ha dado respuesta a las demandas de este sector. Así, los estudios de TDME Aragón, son uno de los solo tres en toda España que tienen reconocimiento académico internacional, a través de los convenios de colaboración con la AEGM, Asociación Española de Guías de Montaña.

Los distintos títulos están incluidos en el régimen especial de enseñanzas deportivas y destacan por su carácter eminentemente práctico. Tras superar las pruebas físicas de acceso, el ciclo inicial en Senderismo comienza en el IES Baltasar Gracián de Graus, donde se imparten –en enseñanza presencial u online– materias como primeros auxilios o bases del comportamiento deportivo; después, el bloque específico se imparte en la Escuela de Montaña de Benasque y la Escuela de Montaña de Alquézar, gestionadas por la FAM.

El mismo esquema se repite en el ciclo final para obtener el título en Técnico Deportivo en Media Montaña, Escalada o Barrancos, que también se pueden cursar de forma complementaria. De nuevo una prueba de acceso, con aspectos más técnicos, y la superación de un bloque común y otro específico permite obtener los títulos en Técnico Deportivo Superior en Escalada y Alta Montaña.

Para garantizar la calidad de la enseñanza, el número de alumnos en cada curso está limitado a 8 en la especialidad de escalada, 24 en barrancos y 30 en media montaña, si bien el interés de estas titulaciones y el prestigio de los profesores de TDME Aragón y el compromiso de la FAM y el Gobierno de Aragón han ido motivando la ampliación a varios turnos de los diferentes niveles.

En 2025, han sido 180 los estudiantes que se han apuntado provenientes en más de un 50% de otras comunidades autónomas. Otro dato relevante es la presencia cada vez mayor de mujeres entre el alumnado, que ya llega al 26%. Otro rasgo del alumnado es que su edad media supera los 25 años; aunque el título está homologado como una FP, el perfil de los estudiantes es de montañeros con experiencia que buscan convertir su afición en profesión.

IMPACTO LOCAL E INTERNACIONAL

Estas enseñanzas preparan a los alumnos como formadores, entrenadores y guías de los deportes de montaña y escalada. Cada año, muchos de ellos comienzan a trabajar en los pueblos de Aragón, impulsando de forma decisiva su economía y población. Un estudio sobre el impacto de la actividad empresarial del turismo activo en Aragón realizado por la Asociación de Empresas de Deportes de Aventura, en colaboración con Montaña Segura y con la Diputación Provincial de Huesca destaca datos como que en la comunidad funcionan 624 empresas, que proporcionan casi 4.800 empleos directos.

Cada año utilizan sus servicios más de medio millón de personas, que mayoritariamente pernoctan dos noches, con un importante efecto multiplicador (alojamientos, restaurantes…), decisivo en las comarcas del Pirineo y el Prepirineo, donde se ubican el 80% de las empresas de este tipo.

A la vez, TDME Aragón tiene un notable impacto fuera de España, ya que el Gobierno de Aragón y la FAM desde el comienzo de estas enseñanzas, han liderado junto con la Asociación Española de Guías de Montaña el reconocimiento de estos títulos con credenciales internacionales, que facilitan el trabajo de los profesionales formados en Aragón en todo el mundo.

Entre 2003 y 2008 los cursos fueron auditados por observadores de la Unión Internacional de Guías de Montaña y también se trabajaron los proyectos educativos, con lo que se consiguió el reconocimiento a nivel mundial en el itinerario formativo de Técnico Deportivo Superior de Alta Montaña. El mismo camino se siguió después con los Técnicos de Media Montaña y finalmente los Técnicos de Barrancos.

Los responsables de Técnicos Deportivos de Montaña y Escalada en Aragón subrayan que la comunidad se ha colocado como líder en estas enseñanzas, como fruto del continuado trabajo desde la Federación Aragonesa de Montañismo y el Gobierno de Aragón, para desarrollar y potenciar unas especialidades que siempre han contado con un profundo arraigo deportivo y profesional en el territorio.

Aragón fue la primera comunidad en ofrecer la titulación oficial en TD3 de Alta Montaña, actualmente técnico superior en Alta Montaña y el Departamento de Educación ha apoyado constantemente la oferta y reconocimiento académico de los estudios.

Por parte de la FAM, la gestión de la Escuela de Montaña de Benasque y la Escuela Refugio de Alquézar ha garantizado contar con unas instalaciones docentes idóneas para los estudiantes. Además de todas las posibilidades de un entorno privilegiado, estas dos escuelas están dotadas de todos los recursos (aulas, rocódromo…) para impartir los bloques de formación práctica; a cargo de un equipo de una veintena de profesores, guías profesionales con experiencia.

A punto de cumplir 25 años de trayectoria, TDME Aragón se ha consolidado como una apuesta de calidad y en crecimiento, que contribuye al desarrollo rural y a la imagen exterior de la comunidad.