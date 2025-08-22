Un nuevo cabezudo recorrerá las calles de Zaragoza en las próximas Fiestas del Pilar: El Maestro Cervecero

Así te hemos contado en COPE cómo es el nuevo cabezudo de la comparsa de San José.

El barrio zaragozano de San José ya tiene un nuevo protagonista festivo: el Maestro Cervecero de La Zaragozana. El cabezudo, presentado esta mañana en la histórica fábrica de AMBAR, se incorpora a la comparsa del barrio con una copla propia que recuerda sus raíces alemanas y el vínculo de la cerveza con Zaragoza.

El personaje homenajea a Charles Schlaffer, primer maestro cervecero de La Zaragozana, que en 1900 viajó desde la Universidad alemana de Weihenstephan hasta Zaragoza para elaborar cerveza con el agua y la cebada de la ribera del Ebro. Su llegada marcó el inicio de una tradición que este año cumple 125 años de historia ligada al barrio.

COPE.ES Así suena la copla del Maestro Cervecero de La Zaragozana.

Según la concejala de Cultura, Sara Fernández, “esta figura resume el espíritu obrero del barrio que nació al amparo de novedosas fábricas, entre ellas, la de la elaboración de cerveza”. Aitor Palos añadió que “el personaje era material de cabezudo de los pies a la cabeza, y esta cabeza es tan grande porque está llenísima de historias”.

AYUNTAMIENTO ZARAGOZA El Maestro Cervecero junto a otros cabezudos de la comparsa de San José.

Por su parte, el responsable de comunicación de AMBAR, Enrique Torguet, ha subrayado que “formar parte de la comparsa es hacer lo que más nos gusta: festejar con nuestros convecinos la historia y los buenos momentos”.

La creación se ha encargado a la también empresa centenaria especializada en la fabricación de gigantes y cabezudos, Aragonesa de Fiestas. Se ha inspirado en un cartel de La Zaragozana de los años 20 del siglo pasado que colocaba en la entrada de los bares, donde aparece su maestro cervecero vestido con gorra azul y mandil de trabajo.

AYUNTAMIENTO ZARAGOZA La alcaldesa Natalia Chueca ha asistido a la presentación del nuevo cabezudo.

Este sábado, en el arranque de las fiestas del barrio de San José, el nuevo cabezudo saldrá por primera vez a la calle para acompañar los desfiles. Lo hará al son de una copla que recuerda su origen alemán: “El maestro cervecero, hablaba raro el señor, pero al probar su cerveza, todo el barrio lo adoró.”

Los cabezudos, reconocidos oficialmente como Bien de Interés Cultural Inmaterial, son transmisores de memoria colectiva y símbolos de cohesión social. Con la llegada del Maestro Cervecero, el barrio de San José refuerza la conexión entre su patrimonio festivo y una de sus tradiciones industriales más queridas.

AYUNTAMIENTO ZARAGOZA Presentación del nuevo cabezudo de la comparsa de San José.

Cervezas AMBAR fue fundada en 1900. Es una pequeña cervecera española reconocida por su excelente calidad que mantiene el espíritu de empresa familiar en constante evolución. Más de 125 años se albergan en una de las fábricas más antiguas de España que a día de hoy convive con una de las más modernas situada en Zaragoza, a orillas del Ebro.