Feijóo pide explicaciones por el lío de las renovables en Aragón

El lío en la tramitación de los proyectos de energías renovables se ha instalado ya en la campaña electoral. Según publica este miércoles el diario El Mundo, el grupo Forestalia tiene en nómina a 12 ex altos cargos del Gobierno de Aragón. Entre las personas que ha contratado en los último años figuran, según este diario, varios consejeros y directores generales del Ejecutivo que preside Javier Lambán. Informaciones que llegan un día después de publicar que el 94% de los proyectos eólicos en Aragón han sido adjudicados y promovidos por este mismo grupo empresarial y que quienes hacían las evaluaciones medioambientales de estos proyectos trabajaban, a su vez, para Forestalia.

Un asunto que no ha pasado por alto el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles ha visitado Zaragoza, y ha pedido "una clarificación inmediata". Se pregunta "cómo es posible que las consultoras que preparan los expedientes de alguna empresa eólica sean después las que autoricen la declaración de impacto ambiental en nombre de la administración pública". "Les puedo garantizar que eso, en 14 años como presidente de Galicia, jamás lo he visto; y es sorprendente como ex altos cargos de la DGA forman parte del consejo de administración de la empresa.

Este martes, el director del INAGA, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, negaba cualquier irregularidad. Explicaciones que no convencen al PP, que insiste en pedir una comisión de investigación para que se debata en el primer Pleno de las Cortes en cuanto se constituyan, tal y como ha reiterado la portavoz del grupo parlamentario, Mar Vaquero.

El presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, insiste en que las energías renovables "se tramitan con oscurantismo y con un edor cada vez más nausebundo". "Hoy sabemos que miembros del PAR, de CHA y del PSOE, que fueron parte esencial de los Gobiernos de Lambán hoy están trabajando para Forestalia impulsando esos proyectos que tienen serias dudas de haberse tramitado con todas las garantías administrativas y procesales que requiere una administración seria", ha insistido.

EL PSOE ACUSA AL PP DE ENFANGAR LA CAMPAÑA

El secretario de organización del PSOE, Darío Villagrasa, insiste en que no hay ni una sola irregularidad y ha dado por buenas las explicaciones "honestas" que dio este martes el director del INAGA y que el PP "no ha podido rebatir".

Por ello, acusa al PP de hacer "un ejercicio indecente para embarrar la campaña electoral". A su juicio se está "poniendo en jaque un sector que lleva aparajeada la tracción de empresas y un gran desarrollo desarrollo ndustrial solo para arañar un puñado de votos". Una actitud que ha calificado de "irresponsable, infantiloide e impropia de alguien que aspira a ser presidente de Aragón, como JOrge Azcón, que prefiere que a Aragón le vaya mal para que a él le vaya bien", ha sentenciado.

Villagrasa ha ido más allá y ha acusado a Nuñez Feijóo de estar incapacitado de dar lecciones de ética porque "se paseaba en yates con narcotraficantes".

Síguenos en Twitter y Facebook