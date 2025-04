El día que el Papa Francisco ofició una misa en Zaragoza: "Era muy empático, trabajador, estudioso y deportista"

Jorge Mario Bergoglio fue el primer Papa jesuita de la historia. Sobre ello hemos hablado en COPE con el sacerdote Jesús Alemany, que pertenece a la congregación de los Jesuitas de Zaragoza y que convivió con él a principios de los años 70 en unos ejercicios espirituales que se celebraron en Alcalá de Henares y en el que participaron una docena de jesuitas españoles y latinoamericanos.

En aquella época el Papa llegó a oficiar una misa en Zaragoza. Entonces era solo un sacerdote. Había sido nombrado Maestro de novicios de la Compañía de Jesús en Argentina. Y una de las visitas que hizo en esta época fue a la capital aragonesa, al pequeño noviciado ubicado en un piso del número 7 del Paseo Sagasta.

El Papa estuvo una semana en Zaragoza, convivió con los novicios y llegó a oficiar una misa para ellos, como ha confirmado el propio Alemany que por aquel entonces se encontraba de viaje en Alemania. “Yo ya no estaba en Zaragoza. Me había ido a terminar el doctorado en Alemania. Eso fue en el año 1971. Lo que hizo fue visitar el pequeño noviciado de los jesuitas, que entonces se había trasladado del Monasterio de Veruela, a un cuarto piso de General Mola, hoy paseo de Sagasta. No sé cuántos días estuvo aquí, pero eso es cierto”.

En aquellos días Bergoglio visitó la ciudad y a la Virgen del Pilar. Alemany y él hicieron una buena amistad que luego mantuvieron en la distancia, hasta el punto de que el Papa se acordaba todos los años de felicitarle el día de su cumpleaños. “Ya siendo Papa se acordaba cuando era mi cumpleaños, cosa que para mí es imposible que ninguno de los compañeros de entonces recuerde. Y cuando ha ido alguien de Zaragoza a hacerle visita al Vaticano le ha dicho: dígale al Padre Alemany que todos los 31 de diciembre me acuerdo de él y rezo por él".

Alemany lo recuerda como un hombre muy trabajador, estudioso, deportista y muy preocupado por los más débiles. “Era muy empático y fácil de trato. Además, era muy trabajador, estudioso y leía mucho. También era deportista; jugaba al fútbol y subía a la montaña. Y tenía un acento argentino muy gracioso y un sentido del humor importante. Sí, yo creo que eso lo hacía especial”.

La última vez que Alemany mantuvo contacto con él fue el pasado verano, cuando el presidente Jorge Azcón y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, fueron recibidos por el Papa en una audiencia privada en la que le hicieron entrega de una obra de Jesús Alemany y el Papa le escribió.

Alemany cree que ha sido el Papa que más ha abierto la Iglesia Católica al mundo y ha recuperado gran parte del espíritu del Concilio Vaticano II. Por eso, confía en que su sucesor siga por ese camino.