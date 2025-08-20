Se cumplen 25 años del atentado terrorista de Sallent de Gállego: "Irene fue la primera Guardia Civil asesinada por ETA"

Tal día como hoy, hace 25 años, ETA acababa con la vida de dos jóvenes guardias civiles en Sallent de Gállego, en la provincia de Huesca. Aquella mañana del 20 de agosto del año 2000, Irene Fernández Perera de 32 años y José Angel de Jesús Encinas de 22, fueron asesinados por la banda terrorista con una bomba lapa con diez kilos de dinamita, adosada a los bajos de su coche patrulla.

Con motivo de este aniversario, el ayuntamiento ha decidido poner su nombre a una calle de la localidad, junto a la casa cuartel. Un homenaje que se suma a la misa y a la ofrenda de flores que cada año se celebra en su recuerdo.

EFE Ofrenda floral en recuerdo de los dos agentes asesinados hace 25 años.

Y es que como recordaba en COPE el alcalde de Sallent, Jesús Gericó, eran dos personas muy queridas en el pueblo. Gericó era por aquel entonces concejal del ayuntamiento de la localidad pirenaica.

“Quizás no era lo más lógico que aparcasen el coche patrulla en plena plaza del pueblo” Jesús Gericó Alcalde de Sallent de Gállego

Aquel día, Irene, antes de empezar su ronda, abrió la puerta del vehículo oficial, un Nissan Patrol, y fue entonces cuando se produjo la explosión. La onda expansiva alcanzó de lleno a la agente y la mató en el acto, e hirió mortalmente a su compañero, que falleció en la ambulancia que le trasladaba al hospital.

EFE Irene Fernández Perera y José Angel de Jesús Encimas.

Gericó recuerda con amargura lo ocurrido. “Quizás no era lo más lógico que aparcasen el coche patrulla en plena plaza del pueblo” cuando dos años antes, el 8 de agosto de 1998, ya había habido una mochila con explosivos en el antiguo cuartel de Sallent. En ese caso, recuerda el primer edil, no explotó en su totalidad.

EFE Así quedó el coche patrulla de los agentes asesinados, tras la explosión.

Al acto han asistido los familiares de los dos agentes junto a numerosos vecinos de la localidad. En representación del Gobierno de Aragón ha estado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.

LOS AUTORES DEL ATENTADO PASAN AL TERCER GRADO

Los asesinos de Irene y José Angel, los terroristas José Ignacio Guridi Lasa y Aitor Aguirrebarrena, han pasado al tercer grado y ya pueden salir de la prisión del País Vasco donde cumplen condena tras el cambio de la política penitenciara en 2022.

Cuatro años después de los hechos, en 2004, la Audiencia Nacional condenó a 75 años de prisión a José Antonio Guridi Lasa, quien acabaría confesando que colocó los explosivos por orden del etarra Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, detenido en Francia cuando cayó el Comando Toto. También se extraditó desde Francia en 2005 a Aitor Aguirrebarrena Beldarían y Asier Arzalluz Goñi como responsables.

Irene Fernández Perera, de 32 años, era natural de Las Agüeras, en Asturias, en el concejo de Quirós. Fue la primera agente del Instituto Armado asesinada por ETA. Y José Ángel de Jesús Encinas, de 22 años, era natural de Talavera de la Reina, en Toledo, llevaba tres meses en Sallent cuando fue asesinado y quería ingresar en el Servicio de Montaña de la Guardia Civil.