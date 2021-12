El cuatripartito saca adelante las cuentas de 2022 con el rechazo de la oposición

Los presupuestos de Aragón para 2022 han superado este jueves su último trámite parlamentario y, una vez aprobadas, entrarán en vigor el 1 de enero. Son 7.444 millones de euros, las segundas más altas de la historia de la comunidad, con un techo de gasto de 6.080 millones y un gasto no financiero de 1.364 millones.

El cuatripartito formado por PSOE, Podemos, PAR y CHA ha conseguido sacar adelante el presupuesto pero lo ha hecho en solitario, sin sumar el voto de ningún partido de la oposición, como sí ocurrió el año pasado. Los grupos presentaron 930 enmiendas. Se han aprobado 134, aunque 64 son del propio cuatripartito.

El PP ha votado que no “por responsabilidad”, según su portavoz Mar Vaquero. “Carecen de aval macroeconómico, incrementan la presión fiscal, limitan la contratación de personal necesario para hacer frente al covid y no son transparentes, especialmente en la gestión de fondos europeos que no pueden ser usados como moneda de cambio del cuatripartito”, asegura.

Ciudadanos, que sí apoyo el presupuesto de este año 2021, dice que éste “no es ‘no’ rabioso” y que seguirán llegando a acuerdos. El diputado José Luis Saz lamenta que no se haya debatido la propuesta de rebajar 2 puntos el tramo autonómico del IRPF a las familias con rentas conjuntas de hasta 50 mil euros, lo que afectaría a 700.000 contribuyentes en la comunidad. La formación naranja insiste en que se ha vetado para no incomodar al PAR. “Si lo hubieran apoyado, hubiera salido adelante”, recalca.

Para Marta Fernández, de Vox, son unos presupuestos “continuistas y sectarios para complacer a la extrema izquierda” y supondrán “más colas del hambre y subidas de impuestos”. Asegura que se pueden mejorar los servicios públicos bajando tributos reduciendo “el gasto político y asesores a dedo”. “Eliminen Vicepresidencia, consejerías inútiles y direcciones generales sin contenido; observatorios, academias y demás chiringuitos ideológicos; la academia aragonesa de la lengua; y subvenciones a sindicatos corruptos y vendeobreros”, ha espetado desde la tribuna de oradores.

IU, el único partido de izquierdas en la oposición, ha optado por la abstención, votando a favor en algunas de las secciones donde ha conseguido sacar adelante enmiendas de cierto calado. De hecho, 41 de las 70 enmiendas de la oposición aprobadas provienen de esta formación y suponen el 16% del total del dinero modificado. El coordinador de IU, Álvaro Sanz, cree que no debe “sacar pecho” y que su posición debe ser “dura” porque faltan por abordar “cuestiones estructurales”.

Por su parte, el cuatripartito ha defendido la estabilidad que supone tener el presupuesto en vigor el 1 de enero. “Es la mejor vacuna para la recuperación y contra la incertidumbre”, asegura Óscar Galeano, del PSOE. En este sentido, ha criticado otros gobiernos del PP, que ofrecen “prórrogas presupuestarias y elecciones”, por lo que pide “más humildad y más reconocimiento” a la acción de la DGA.

Una estabilidad en la que insistía Jesús Guerrero, del PAR, que se defendía, además, de las acusaciones de Ciudadanos sobre su supuesta deriva a la izquierda. “El PAR no es de derechas ni de izquierdas, es de Aragón”, ha contestado, al tiempo que recuerda que la formación naranja ha apoyado el 80% de las enmiendas de IU.

Desde Podemos, Marta de Santos, calificaba los presupuestos de “honestos, realistas y valientes”. “Están tan bien hecho que mienten para justificar un voto en contra”, asegura.

Por su parte, Carmen Martínez, de CHA, califica de “papelón” el rechazo de Ciudadanos a las cuentas, al tiempo que defiende que estos presupuestos “mantienen el estado del bienestar, los servicios públicos y suponen una palanca para mantener la economía”.

