TCA Aragón: "Los trastornos alimentarios no son una enfermedad de niñas caprichosas"

En Aragón hay más de 5.000 personas afectadas por trastornos de la conducta alimentaria. La tendencia es ascendente en los últimos años y el confinamiento que hemos vivido en las últimas semanas ha sacado a relucir muchos de estos casos. Esta semana se ha conmemorado el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Durante el confinamiento padres e hijos han pasado mucho más tiempo conviviendo. Ello ha permitido a muchas familias detectar trastornos de conducta alimentaria como nos cuenta en COPE Consuelo Alcala, la presidenta de la Asociación de Trastornos de la Conducta Alimentaria, TCA Aragón: "Ellos comen solos. Tú piensas que se han comido todo pero lo han podido tirar, o bien, hacer después una sobreingesta. Ahora con el confinamiento, los padres sí se dan cuenta de estas cosas y el estado de alarma ha sacado muchos casos de TCA a la luz".

La petición de ayuda ante este tipo de trastornos ha llegado a triplicarse durante el estado de alarma. La anorexia y la bulimia son los trastornos más conocidos, pero no son los únicos. Existe también el trastorno por atracón con el que se puede convivir durante años sin que nadie lo detecte. "En este trastorno, la persona come en la mesa pero después hace ingestas brutales de comida. Al contrario que en la bulimia, en este caso, no se provocan el vomito. Hay en muchas ocasiones una tendencia a engordar y eso hace más difícil su detección", nos cuenta Consuelo.

La imagen de perfección que se vende a través de las redes sociales aumenta este tipo de problemas y lo peor de todo es que los afectados no siempre encuentran el respaldo que necesitan. Los trastornos de la conducta alimentaria, nos cuenta Isabel de la Asociación TCA Aragón, son una de las enfermedades más estigmatizadas: "Una parte de la sociedad, supongo que por desconocimiento, tiene falta de empatía hacia las personas que sufren esta enfermedad. Es una de las pocas enfermedades en la que el afectado tiene que demostrar que está enfermo. Hay gente que piensa que es una enfermedad de niñas caprichosas que quieren estar monas, cuando en el fondo es una enfermedad mental que se arraiga y que nadie elige. Nadie elige estar enfermo".

DETECCION Y TRATAMIENTO DE LOS TCA

La detección de estos trastornos no suele resultar sencilla. Los afectados tardan en admitirlo y sus familias no siempre lo tienen fácil para darse cuenta. La Asociación TCA ha editado este vídeo para contar la experiencia de muchas familias que han pasado por esta situación y ayudar a quienes, en este momento, puedan estar atravesando por un problema de este tipo.

Las personas afectadas suelen tener baja autoestima pero a la vez, gran exigencia. Por ello, no se trata de un problema físico sino psicológico. "No es un problema con la comida, sino que se manifiesta a través de la comida. Estos enfermos se sienten inferiores al resto. El acoso escolar también les lleva muchas veces a manifestar un TCA porque hay palabras, como gordo o gorda, que hacen mella y empieza a manifestarse un trastorno. Los signos que aparecen tienen que ver con la imagen, entonces se puede tender a desvirtuar y perder el fondo de la enfermedad. Comer o no comer son los síntomas, la enfermedad es mucho más profunda", nos cuentan en COPE Isabel y Consuelo.

Una vez detectado el problema, comienza la curación. Es un camino largo y complicado donde el apoyo familiar es fundamental. Sin embargo, durante este proceso uno de los grandes escollos de las personas afectadas en Aragón es la falta de recursos. A muchos pacientes se les deriva a Madrid o Cataluña en procesos de recuperación que se prolongan durante una media de 5 años. Quedan alejados de sus seres queridos con la repercusión psicológica que ello puede tener. Además, el gasto que conlleva no siempre es fácil de asumir por todas las familias afectadas.

La lista de espera para ser atendido por trastorno de la conducta alimentaria en Aragón son actualmente de hasta 4 meses, salvo casos de urgencia. Si necesitas más información puedes entrar en la web tca-aragon.org o bien, escribir un email a esta asociación a info@tca-aragon.org

