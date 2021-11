Azcón: "Nada me hace más ilusión que ser alcalde... y me gustan los retos"

Ni sí... ni no... ni todo lo contrario. Por más que se le ha preguntado hoy, no ha soltado prenda por deferencia a los afiliados del PP. Será mañana en la Junta directiva regional del partido cuando el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón desvele si finalmente da el paso de presentarse a la presidencia del PP en Aragón. Se le ha preguntado por activa y por pasiva... y no ha habido manera. Asegura que ser alcalde es lo que más ilusión le hace y de lo que más orgulloso se siente.

Azcón hoy solo tenía palabras de agradecimiento, respeto y cariño para quien han estado en los últimos cuatro años al frente de la presidencia del PP: Luis María Beamonte. Como militante del partido, solo espera que el relevo en el congreso del 18 y 19 de de diciembre, sea un relevo tranquilo.

Beamonte no se presentará a la reelección en la presidencia del PP en Aragón En el Congreso regional del partido del mes de diciembre se elegirá un nuevo presidente. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, gana peso como candidato ZARAGOZA 29 oct 2021 - 16:27

Reconoce que le han llamado desde Génova y que ha hablado con el propio presidente del PP, Pablo Casado. Azcón suena con fuerza para presidir el partido en Aragón en sustitución de Beamonte. Un cargo que podría compaginar con el de alcalde de la ciudad. La cuestión está en qué va a pasar dentro de dos años. Lo habitual es que quien presida el partido, sea también el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. En el caso del dar mañana el paso, Azcón deberá decidir qué camino tomará en las elecciones autonómicas y municipales de 2023.

