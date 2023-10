Azcón acusa a Gastón de llevarse a casa documentos confidenciales sobre Microsoft

Hoy la temperatura en el salón de plenos de las Cortes de Aragón ha subido bastantes grados cuando el presidente Jorge Azcón, ha acusado a la ex consejera de Economía, Marta Gastón, de llevarse a su casa documentos confidenciales sobre las negociaciones del Gobierno regional con la multinacional Microsoft para instalar un campus de centros de datos en Aragón.

La actual diputada del PSOE ha pedido la palabra para responder al presidente del Ejecutivo, tildando de "muy grave" su comentario y afirmando que, al concluir su etapa de consejera, ofreció toda su colaboración al nuevo Gobierno. "No hay información que esta exconsejera se haya llevado a su casa que no tenga el actual Gobierno", ha asegurado, añadiendo que tenía "el bagaje de haber trabajado con ellos", pero "no se puede acusar de una forma tan grave en sede parlamentaria". También ha dicho que cuando el nuevo Gobierno le preguntó, derivó la solicitud de la documentación de confidencialidad a la sociedad pública Aragón Exterior.

En respuesta a Gastón, el presidente ha afirmado que la exconsejera "se llevó un documento confidencial a casa y lo reconoció cuando le llamaron de la Secretaría General; tiene que llevarse menos documentos confidenciales a casa".

