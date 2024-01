Avanza admite problemas “mínimos” de visibilidad en los vehículos eléctricos de Irizar

La empresa AVANZA, concesionaria del autobús urbano en Zaragoza, admite que los nuevos vehículos eléctricos de la marca Irizar pueden tener algún problema “mínimo” de visibilidad, tal y como han venían denunciando los conductores. En una entrevista en COPE, su director, Guillermo Ríos, asegura que se está buscando “una solución” pero niega que tenga nada que ver con los últimos atropellos en la ciudad.

“Hemos hecho reproducciones de los accidentes y en ningún caso tienen que ver con los problemas que trasladan los conductores, pero eso no quita que se quejen de la visibilidad en un ángulo muy concreto”, reconoce Ríos. Insiste en que estos vehículos cumplen la normativa, están homologados e incluso superan las recomendaciones sobre ángulos de visibilidad. Pero reconoce que tienen “un perfil más ancho” y que presentan algún problema de visibilidad en un ángulo muy concreto del vehículo.

Por ello, la compañía está “analizando el problema porque no es obvio” sino que se puede dar “en una diagonal y un ángulo determinados”. Entre las soluciones que se barajan está la opción de colocar alguna cámara “para minimizar esa sensación de falta de visibilidad”.

Los propios conductores habían pedido precisamente que se instalaran cámaras para completar la visibilidad y han amenazado con paros si no se soluciona el problema. Este jueves, 4 de enero, ambas partes se reúnen en el SAMA, en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje para tratar de evitar la huega. Si no hay acuerdo, y la plantilla vota “sí” a los paros, comenzarían ya este fin de semana.

El director de AVANZA dice que la plantilla “se equivoca en la estrategia de la amenaza constante”. “Deberíamos salir de esa dinámica de recurrir a los paros ante cualquier discrepancia, pero veo que costará tiempo”, lamenta.

NUEVA NEGOCIACIÓN DE CONVENIO

Veremos qué pasa en la reunión de este jueves en el SAMA. Pero lo cierto es que empresa y comité tendrán que sentarse a negociar en breve no solo por este asunto, sino también por la renovación del convenio colectivo. La mesa tiene que convocarse este mes de enero.

En la memoria colectiva está la huelga de más de 600 días en la negociación del último convenio. Ríos confía en que la situación no se vuelva a repetir: “Sería recomendable que fuera el espíritu de todos, que se llegue a un acuerdo mucho antes y que no afecte a nuetsros clientes”. “Por nuestra parte, ese es el ánimo y, por la suya, me gustaría que también lo fuera”, concluye.

