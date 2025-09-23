Así ha sido el aparatoso descarrilamiento de un tren de mercancías en Zaragoza

Imágenes de la Guardia Civil del tren de mercancías que descarriló en Zaragoza.

Sigue abierta la investigación sobre el descarrilamiento de la locomotora y de varios vagones de un tren de mercancías este lunes por la tarde a su paso por Zaragoza.

GUARDIA CIVIL Imagen del tren de mercancías que este lunes descarriló en Zaragoza.

El convoy siniestrado pertenecía a la compañía Continental que cubre la línea entre la localidad navarra de Noaín y el puerto de Barcelona.

El accidente no afectó a la línea del AVE, solo a la convencional por donde circulaba este tren que permanece cortada. El maquinista resultó herido grave y fue trasladado al hospital Miguel Servet de la capital, con múltiples fracturas y contusiones.

El descarrilamiento se produjo en una zona cercana al centro comercial Puerto Venecia, en los alrededores de la capital. El aviso del accidente llegó a las 18.15 según ha informado la Guardia Civil.

Los servicios sanitarios acudieron al lugar donde se produjo el descarrilamiento para atender al herido y trasladarle a un centro hospitalario donde se encuentra ingresado. Las causas del siniestro están siendo investigadas por parte del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil.