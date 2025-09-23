Así ha sido el aparatoso descarrilamiento de un tren de mercancías en Zaragoza
El maquinista resultó herido grave y fue trasladado al hospital Miguel Servet de la capital con múltiples fracturas y contusiones
Sigue abierta la investigación sobre el descarrilamiento de la locomotora y de varios vagones de un tren de mercancías este lunes por la tarde a su paso por Zaragoza.
El convoy siniestrado pertenecía a la compañía Continental que cubre la línea entre la localidad navarra de Noaín y el puerto de Barcelona.
El accidente no afectó a la línea del AVE, solo a la convencional por donde circulaba este tren que permanece cortada. El maquinista resultó herido grave y fue trasladado al hospital Miguel Servet de la capital, con múltiples fracturas y contusiones.
El descarrilamiento se produjo en una zona cercana al centro comercial Puerto Venecia, en los alrededores de la capital. El aviso del accidente llegó a las 18.15 según ha informado la Guardia Civil.
Los servicios sanitarios acudieron al lugar donde se produjo el descarrilamiento para atender al herido y trasladarle a un centro hospitalario donde se encuentra ingresado. Las causas del siniestro están siendo investigadas por parte del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil.
