COPE
Podcasts
Zaragoza
Zaragoza

Así ha sido el aparatoso descarrilamiento de un tren de mercancías en Zaragoza

El maquinista resultó herido grave y fue trasladado al hospital Miguel Servet de la capital con múltiples fracturas y contusiones

Imagen del descarrilamiento de un tren de mercancías en Zaragoza.
00:00
GUARDIA CIVIL

Imágenes de la Guardia Civil del tren de mercancías que descarriló en Zaragoza.

Enrique Pérez

Zaragoza - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Sigue abierta la investigación sobre el descarrilamiento de la locomotora y de varios vagones de un tren de mercancías este lunes por la tarde a su paso por Zaragoza

Imagen del tren de mercancías que este lunes descarriló en Zaragoza.

GUARDIA CIVIL

Imagen del tren de mercancías que este lunes descarriló en Zaragoza.

El convoy siniestrado pertenecía a la compañía Continental que cubre la línea entre la localidad navarra de Noaín y el puerto de Barcelona

El accidente no afectó a la línea del AVE, solo a la convencional por donde circulaba este tren que permanece cortada. El maquinista resultó herido grave y fue trasladado al hospital Miguel Servet de la capital, con múltiples fracturas y contusiones.    

Imagen del tren de mercancías que este lunes descarriló en Zaragoza.

GUARDIA CIVIL

Imagen del tren de mercancías que este lunes descarriló en Zaragoza.

El descarrilamiento se produjo en una zona cercana al centro comercial Puerto Venecia, en los alrededores de la capital. El aviso del accidente llegó a las 18.15 según ha informado la Guardia Civil. 

Imagen del tren de mercancías que este lunes descarriló en Zaragoza.

GUARDIA CIVIL

Imagen del tren de mercancías que este lunes descarriló en Zaragoza.

Los servicios sanitarios acudieron al lugar donde se produjo el descarrilamiento para atender al herido y trasladarle a un centro hospitalario donde se encuentra ingresado. Las causas del siniestro están siendo investigadas por parte del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS ZARAGOZA

COPE MÁS ZARAGOZA

En Directo COPE ZARAGOZA

COPE ZARAGOZA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking