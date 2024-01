Aragón, en contra de la autobaja por gripe que propone el Ministerio de Sanidad

La mascarilla es obligatoria desde este lunes para todos los pacientes y acompañantes que acudan a un centro de salud, hospital o centro sociosanitario de Aragón. Una medida que se suma así a la obligatoriedad del uso de la mascarilla para profesionales sanitarios que ya se estableció la semana pasada. Todo ello con el objetivo de intentar frenar la epidemia de gripe en Aragón.

"Añadimos, debido a la tasa de incidencia, la obligatoriedad de usar mascarilla por los pacientes que están en salas de espera para ser atendidos. Se añade a la obligatoriedad que ya teníamos de que los profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios se pusieran la mascarilla para atender a la población. Ahora también será obligatorio para los pacientes", ha anunciado el consejero de Sanidad, Jose Luis Bancalero.

Otra medida va a ser, desde la semana que viene, abrir la vacunación ante la gripe a toda la población en general y no solo a los grupos de riesgo. Se valora incluso, que pueda ser sin cita previa. Se estudiará para ello los recursos disponibles en cada centro de salud: "La intención es abrir la vacunación a toda la población. Estamos en conversaciones con los centros de salud porque no todos tienen los mismos recursos. La idea es abrir las agendas de vacunación a toda la población y sin necesidad de cita previa pero no podemos confirmarlo hasta que no tengamos claro que todos los centros de salud podrán asumir esa demanda".

LOS DATOS DE LA EPIDEMIA

Todo ello son medidas necesarias ante la alta incidencia de infecciones respiratorias en Aragón que sigue creciendo llega ya a los 1.330 casos por cada 100.000 habitantes, unos 150 más que hace 7 días. La incidencia de coronavirus baja y en cambio, sube la de gripe de 167 a 303 casos por cada 100.000 habitantes.

Ello está provocando, según los profesionales sanitarios, la saturación de centros de salud y hospitales, especialmente del Miguel Servet donde afirman que hay decenas de pacientes en pasillos y que las esperas para ser ingresados supera, en algunos casos, los tres días. El consejero Bancalero asegura que el sistema está tensionado pero no colapsado. Afirma que en el 90% de los hospitales aragoneses, el 98% de las personas que tienen que ingresar lo hacen en menos de 24 horas. Y que la tasa de pacientes del Miguel Servet que deben esperar más de un día para ser ingresados es del 20%. Bancalero afirma que la situación de gripe es como la de 2019, antes de la pandemia, y que el problema radica en la falta de profesionales sanitarios.

"Es verdad que ha habido saturación pero como otros años. Algunos puntos han estado tensionados, pero no colapsados. La situación no es diferente a la de otros años pero es verdad que las bolsas de profesionales están a cero en algunas especialidades y eso tensiona el sistema sanitario y nos ocupa, pero no nos preocupa", asegura el consejero.

En cuanto a la cobertura de vacunación, solo se cumple el objetivo de superar el 75% en los mayores de 80 años. En los mayores de 60 años la vacunación es de menos del 60%. En la población infantil apenas se supera el 40%.

LAS MEDIDAS QUE QUIERE IMPLANTAR EL MINISTERIO

Aragón no está de acuerdo con la propuesta del Ministerio de Sanidad de que los pacientes puedan gestionar una autobaja por gripe durante 3 días. Consideran que el Consejo Interterritorial de Sanidad ha sido decepcionante y dentro de 48 horas, comunidades y Ministerio volverán a hablar para tratar la situación sanitaria y acordar medidas.

"En Aragón hemos dicho que no estamos de acuerdo y no apoyamos la medida del ministerio. Lo primero porque vemos que la baja es un acto médico que debe ser supervisado por un profesional sanitario. No puede ser que una persona diga que tiene sintomas para no ir a trabajar sin supervisión médica. Y lo segundo porque implica a otros Ministerio como es el de la Seguridad Social", dice Bancalero que además considera que "el Consejo Interterritorial ha sido decepcionante, totalmente improcedente e innecesario porque ha creado una alarma en la población que no se corresponde con la situación que estamos viviendo".

