Un apagón deja sin luz al centro de Zaragoza: 25.000 vecinos afectados
Se están viendo afectadas zonas como la calle Alfonso, San Vicente de Paul, el Coso o el barrio de Las Fuentes
Zaragoza - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La ciudad de Zaragoza se está viendo afectada por un corte de luz que estaría afectando a la zona más céntrica de la capital aragonesa y a barrios como Las Fuentes. Entre las calles más afectadas están algunas de zonas de La Magdalena o el Casco Histórico: San Vicente de Paul, el Coso, la Calle Alfonso, parte de la calle Mayor... El apagón llega incluso a Las Fuentes.
El apagón se debe a una avería en una subestación eléctrica de Endesa. Ha sido a las 10:34 horas cuando se ha producido la desconexión de un transformador de la subestación transformadora Huerva, en la calle Aznar Molina. Endesa confirma a COPE que la incidencia ha afectado en un primer momento a 25.000 clientes del centro de Zaragoza.
El suministro se está restableciendo de forma progresiva, pero una hora después del apagón más de 12.300 clientes siguen sin luz.
Los Bomberos están atendiendo varios avisos sobre todo para auxiliar a personas que se habían quedado atrapadas en los ascensores de sus viviendas.
((Habrá ampliación))
