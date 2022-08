Antonio: “La charcutería es un arte muy bonito pero bastante complicado”

Si hablamos de negocios familiares, tenemos que pararnos en ‘Charcutería Pascual’. Allí todo queda en la familia Pascual. Antonio nos cuenta que llegaron en 1984 desde Somaén, un pequeño pueblo de Soria hasta Zaragoza y crearon de la nada la charcutería en la Avenida Miguel Servet, 87. “Construimos nuestra primera tienda con nuestras propias manos” recuerda Antonio. Ellos mismos hicieron desde la decoración, por ejemplo, hasta la instalación eléctrica. Y no dejan de lado el aspecto sanitario “hasta Carmen, mi hermana que es veterinaria trabaja con nosotros y nos ha aportado todo el tema sanitario, su saber hacer” cuenta este charcutero. Todos ellos, (actualmente trabajan cinco personas allí), no paran de formarse cada día. Intentan mejorar y aprender y buscan nuevos cortes, nuevas técnicas, nuevos mantenimientos… etc, su objetivo es siempre “Intentar estar a la altura”. Y vaya si los están. Antonio nos contaba que la experiencia y el saber hacer los van transmitiendo de generación en generación: “la charcutería es un arte muy bonito pero bastante complicado”, nos confiesa.

En Charcutería Pascual tienen un producto estrella: el jamón. Tratan todo tipo de jamones, el ibérico, el cruzado, el de Denominación de Origen de Teruel, algún añejo…etc. “Somos capaces de hacer con el jamón todo lo que puedas imaginar” nos cuenta Antonio. Pero también ofrecen quesos. Tanto nacionales, “recorremos todo el territorio de norte a sur”, nos cuenta, como quesos internacionales. Traen quesos de importación de zonas europeas como Suiza, Francia, Inglaterra o Alemania. En su tienda puedes, además, obtener patés nacionales, de Soria, de Teruel, pero también patés franceses. Y puedes completar la compra con conservas, con una amplia gama, incluso con aceites, “los del Bajo Aragón son los mejores del mundo”, nos dice Antonio. Embutidos como chorizo, lomo, longaniza e incluso vinos, especialmente aragoneses. Un lugar donde se te hace la boca agua y es que como dice Antonio “Mantenemos el saber hacer de nuestros artesanos combinados con las tecnologías más modernas”.

MI COMERCIO EN LA RED

La familia Pascual también se ha apuntado al proyecto de “Mi comercio en la red” puesto en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza y Mercazaragoza para ayudar al pequeño comercio en la digitalización. Les ofrecen formación en redes sociales o páginas webs. Antonio nos cuenta que le ha ayudado muchísimo. Ellos tienen presencia en casi todas las plataformas. “Llevamos tiempo intentando aprovechar nuestros recursos” cuenta y tienen de todo: una página web, un blog especializado en alimentación, otra página web con productos gourmet dónde hacen bandejas “muy especiales” y por supuesto Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Pinterest y hasta vídeos en YouTube donde muestran cómo se hacen los productos, como se corta un jamón, o cómo se conserva. Y Antonio lo tiene muy claro: “A nosotros nos ayuda el mejorar cada día, el llegar a más gente”. Y lo consigue.





Síguenos en Facebook y Twitter