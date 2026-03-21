La anestesia se transforma con la aplicación de Inteligencia Artificial: "Se puede medir hasta el dolor del paciente"

Boltaña se ha convertido este fin de semana en el epicentro de la anestesiología en Aragón con la celebración del séptimo congreso de la sociedad aragonesa de anestesiología, reanimación y terapia del dolor (SADART). El evento ha reunido a especialistas de toda España para debatir sobre innovación, seguridad del paciente y, especialmente, sobre el papel transformador que la inteligencia artificial está desempeñando en el quirófano. Esta tecnología ya no es una promesa de futuro, sino una realidad presente que redefine los procedimientos médicos.

Una revolución en la monitorización del paciente

Ana Pascual Bellosta, presidenta de la SADART, ha destacado que la principal innovación del congreso es "la inteligencia artificial aplicada a nuestros aparatos de monitorización en anestesia". Los nuevos dispositivos, basados en algoritmos de IA, ya permiten medir con precisión parámetros como el dolor del paciente o la profundidad anestésica a nivel cerebral. Esto se traduce en una vigilancia más precisa y segura durante cualquier intervención quirúrgica.

Hace menos de un siglo la anestesiología no era una especialidad médica" Ana Pascual Bellosta Presidenta de la SADART

Este salto tecnológico supone un avance fundamental para una especialidad que, como recuerda Pascual, ha evolucionado a gran velocidad. "En menos de un siglo la anestesiología no era una especialidad médica", afirma, subrayando el progreso conseguido. Como primera mujer presidenta de la SADART, ha impulsado un reto clave ya alcanzado: consolidar la anestesiología como asignatura obligatoria en la universidad.

De la predicción a la planificación

Más allá de la monitorización en quirófano, el congreso ha puesto el foco en la medicina preoperatoria. La inteligencia artificial permite analizar el historial clínico, las patologías y las cirugías previas de un paciente para predecir sus necesidades. Según Pascual, con estos datos es posible "hacer una planificación del posoperatorio", optimizando recursos como la necesidad de una cama en la uci y personalizando el seguimiento del paciente incluso después del alta.

freepik.es Aplicación de anestesia

La jornada también ha contado con talleres de simulación práctica para formar a los profesionales ante posibles escenarios críticos. En un plano más humano, Pascual ha compartido su experiencia en proyectos de cooperación quirúrgica en Sierra Leona, que le ha permitido tener una perspectiva más amplia de la profesión. "Allí la gente, pues, es que si no la operas, por ejemplo, de un hernia inguinal, se puede complicar y se mueren", señala sobre patologías que en Europa tienen fácil solución.

Un punto de encuentro para la profesión

Las conclusiones del congreso apuntan a una anestesiología más precisa y predictiva, centrada en la "aplicación práctica, simulación, predicción, precisión en la infusión de nuestros fármacos y monitorización". Sin embargo, la presidenta ha remarcado que uno de los objetivos más importantes ha sido crear "un lugar de encuentro de los anestesiólogos aragoneses". Actualmente, la SADART cuenta con 283 asociados, que representan a casi el 100 % de los profesionales de la comunidad autónoma.