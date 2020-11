Alhama de Aragón, territorio libre de COVID

Zaragoza ha detectado 433 nuevos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas. La provincia tiene hoy como zona con mayor incidencia del virus el barrio Oliver de la capital con 23 contagios. Le sigue San Jose Sur con 20 positivos y Torrero – La Paz con 18.

Frente a las áreas más afectadas, nos hemos querido fijar en la única zona de Aragón que no ha tenido ni un solo contagio en los últimos 15 días. Se trata de la zona sanitaria de Alhama de Aragón que además de este municipio también abarca otros como Ateca o Ariza. Son en total 2.800 vecinos. No solo es que ahora no tengan casos, es que desde el 14 de marzo cuando se declaró el primer estado de alarma solo han tenido 29 contagios.

"Los vecinos comentan que es gracias a nuestras aguas termales, pero yo diría que ha sido gracias a la responsabilidad de todos. Implantamos las medidas rápidamente conforme se iban anunciando y todos los vecinos ha sido muy responsables a la hora de cumplirlas", nos cuenta en COPE, Pilar Marco, teniente de alcalde de Alhama de Aragón. Los alcaldes de los municipios se han centrado también en llevar a cabo acciones para proteger a los vecinos mayores y así, evitar que el virus pudiera hacer daño a los más vulnerables.

En esta zona, hay incluso una fábrica de luminarias con 300 trabajadores de toda la comarca, con mucha movilidad, pero cero casos de coronavirus. Dentro de esta Comarca tampoco hay una gran incidencia con la excepción, eso sí, de Calatayud que es la cuarta gran ciudad de Aragón. La presión en su Hospital también se nota ya con 27 personas ingresadas.

