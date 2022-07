Zaragoza avanza hacia el Mundial de Fútbol 2030

Ayuntamiento, DGA y Real Zaragoza están convencidos de que la capital aragonesa será una de las sedes del Mundial de 2030. Este jueves, las tres instituciones han querido mostrar una imagen de unidad frente a la Federación Española de Fútbol para que la ciudad sea elegida como una de las once subsedes de esta cita mundialista.

Este jueves por la mañana se ha producido una reunión en las Rozas para explicar los requisitos que deben cumplir las ciudades para ser subsede del Mundial de 2030, si la candidatura España - Portugal es la elegida. Hay 14 ciudades candidatas en nuestro país, pero sólo 11 podrán acoger alguno de esos partidos. "Con 30.000 millones de euros de inversión entre once sedes, Zaragoza no se puede quedar fuera. Nuestra ciudad es una de las grandes candidatas a albergar una de esas sedes porque tenemos infraestructuras, equipamientos, ilusión y el trabajo conjunto de las administraciones. No tengo ninguna duda, Zaragoza va a ser ganadora", ha afirmado el alcalde, Jorge Azcón.

DGA, Ayuntamiento y club se han marcado el objetivo de trabajar conjuntamente para cumplir este año con los compromisos que marca la Federación. El principal: un nuevo campo. El club ha vuelto a mostrar su compromiso con el proyecto. El consejero de Deportes, Felipe Faci, confirmaba antes de la reunión que habrá visita de la FIFA a la Romareda: "El próximo paso será la visita del estadio de La Romareda por parte de la FIFA para ver si puede ser reformado y cumplir así, los requisitos. Debemos disponer de un estadio adecuado para poder ser sede del Mundial de Fútbol de 2030".

Por su parte, el Ayuntamiento está preparado -ha dicho Azcón- para hacer todo el trabajo que haga falta de aquí a septiembre. Entre otros, tener ratificado por el pleno municipal que la ubicación del futuro campo sea La Romareda.