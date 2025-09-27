COPE
Jenni Hermoso llama a la puerta de Sonia Bermúdez con una exhibición en México

La delantera madrileña tiene entre ceja y ceja regresar a la Selección Española y está más cerca con exhibiciones como la que llevó a cabo en la victoria ante el León (9-0).

Jenni Hermoso es felicitada por sus compañeras después de su tremendo partido de esta madrugada.

EFE

Publicado el

1 min lectura

La española Jennifer Hermoso marcó este viernes su primer póker en la liga femenina del fútbol mexicano para guiar a la victoria al Tigres UANL por 9-0 sobre el León en la decimotercera jornada del torneo Apertura 2025.

Además de Hermoso, Diana Ordóñez, Jheniffer Da Silva, con un doblete, Aaliyah Farmer y Natalia Colín marcaron por las felinas, primeras de la clasificación con 32 puntos.  Es la primera vez que Hermoso convierte cuatro dianas en un partido en México y llegó a 13 tantos en el certamen, a uno de igualar a Charlyn Corral, del Pachuca, como máxima anotadora.

La delantera, ausente de las listas de España desde los Juegos Olímpicos, intentará volver a una convocatoria del combinado nacional con la llegada al banquillo de Sonia Bermúdez. En los últimos tiempos, con Montse Tomé a los mandos, no ha contado y se quedó fuera de la lista de la pasada Eurocopa en la que España fue subcampeona.

