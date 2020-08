Víctor Fernández se despide del Real Zaragoza

Era un secreto a voces. Víctor Fernández no continuará en el Real Zaragoza la temporada que viene. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el presidente de la entidad, Christian Lapetra, y el Director Deportivo, Lalo Arantegui. El míster aragonés asegura que se siente "agotado" tras la temporada más larga de su carrera y que debe ser otro el que continúe con la labor que en este año y medio ha realizado en el conjunto blanquillo.

"Mi etapa en el Real Zaragoza ha finalizado", ha anunciado nada más empezar su comparecencia en la sala de prensa de La Romareda, y ha aprocvechado para mostrar su "agradecimiento a todos los que han arrimado el hombro para luchar por este objetivo que desgraciamente no hemos podido conseguir: al Consejo de Administración, por haber depositado su confianza en mi persona, a la Dirección General, la Dirección Deportiva, el cuerpo médico, jugadores, utilleros, auxiliares, administrativos, prensa..."

Con esta, Víctor cierra la que ha sido su tercera etapa en el Real Zaragoza -la primera en Segunda División- y en la que llegó cuando el equipo peleaba por no bajar a la Segunda División B y en la que ha terminado a un paso de conseguir el ascenso. De hecho, Fernández ha afirmado con rotundidad que "de no ser por la pandemia, ahora mismo el Zaragoza sería equipo de Primera División" pero que las "dinámicas positivas" se vieron truncadas y el equipo, finalmente, pagó demasiado caro el parón de 3 meses.

AGOTADO

"Me he vaciado y realmente estoy agotado. Me he implicado muchísimo en el proyecto por alcanzar este sueño, hemos trabajado a todas horas y en este camino nos hemos enfrentado a muchísimas adverisidades; ha sido una temporada muy dura, muy exigente, con muchos contratiempos, con un goteo permanente de fatalidades y de calamidades", explicaba en su despedida.

De hecho, también ha elogiado a sus jugadores y lo mejor que saca de esta etapa es "la capacidad humana y de esfuerzo de estos jugadores, que se han sobrepuesto a todas las adversidades que nos han ido viniendo". De la misma manera, asegura que "estaré a disposición del Zaragoza para todo lo que necesite" y apuesta por la cantera para la futura planificación de la entidad blanquilla.

