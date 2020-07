El Real Zaragoza, a tres puntos ya del Huesca, obligado a reaccionar hoy en Tenerife

Tras la victoria anoche del Huesca ante el Alcorcón, el Real Zaragoza espera en Tenerife el partido de este viernes a tres puntos del ascenso directo. Esa ventaja de los oscenses, además del golaverage, es lo que separa a los de Víctor Fernández de una segunda plaza que ocuparon muchas semanas y que ahora parece ya muy complicada de recuperar. Por ello, sin perder de vista el Girona-Almería que se juega a la misma hora, es imprescindible no volver a fallar y salir decididamente a por la victoria esta noche en terreno chicharrero para no tener que resignarse antes de tiempo con jugar el playoff.

Y no es precisamente el escenario ni el rival más asequible lo que espera hoy. El Tenerife, que empezó la temporada fatal, poco a poco ha ido remontando y se puede decir que hoy por hoy es el equipo más en forma después del confinamiento, pues ha conseguido 16 de los 21 puntos disputados en este período. Nada menos que 10 puntos más que el Real Zaragoza. Casi nada. Pero no queda otra que crecerse ante la dificultad y superarse después de tanta adversidad.

El conjunto aragonés, con la baja de James Igbekeme, que se quedó en Zaragoza con una lesión muscular, pero con el regreso de Luis Suárez una vez cumplido su partido de sanción y también ya más recuperado físicamente, está en Santa Cruz de Tenerife con 21 convocados: Cristian, Ratón, Azón, Vigaray, Torres, Linares, Pereira, Soro, Puado, Guti, Blanco, Eguaras, Nieto, Atienza, Burgui, Zapater, Delmás, Kagawa, Suárez, Clemente y Francés. Incluso ha viajado con la expedición Javi Ros, que aunque aún no está para jugar (le queda poco para reaparecer y espera poder echar una mano antes de acabar la temporada), ha querido estar junto a sus compañeros en estos momentos difíciles y cruciales.

El partido, que se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López a partir de las 21,45 horas (desde las 21,15 horas en COPE+ZGZ, en el 88.5 FM) será arbitrado por el colegiado Jorge Figueroa Vázquez, perteneciente al comité territorial andaluz. El encargado del VAR será el gallego Javier Iglesias Villanueva.



El entrenador zaragocista, Víctor Fernández, no pierde el ánimo a pesar de los últimos resultados (tres derrotas seguidas) y señalaba que el equipo está en buenas condiciones, tanto mentales como físicas, para enfrentarse al Tenerife: “Los últimos resultados han supuesto un incremento de fatiga y de cansancio mental, pero habiendo reflexionado y analizado el partido, y sobre todo, lo que nos espera, yo creo que el equipo está perfectamente recuperado y vamos a afrontar el partido con las máximas garantías a nivel de ánimo y a nivel físico”.

El técnico aragonés añadía que el equipo no debe quedarse con lo sucedido en las jornadas anteriores y que tiene que buscar la victoria en el Heliodoro Rodríguez López “sin miedo a equivocarse y con atrevimiento. Lo que te da esa inyección de ánimo es una victoria. Necesitamos más que nunca una victoria, no podemos esperar más. Tenemos que dar todo lo que tenemos y no pensar en lo que hemos dejado de ganar, sino pensar en lo que podemos conquistar en el futuro. Los tres puntos en Tenerife nos permitirían estar en la lucha hasta el último momento”.

El estado de forma que está atravesando el rival, que está siendo “el mejor equipo” tras la vuelta, incrementa la dificultad del partido, pero el entrenador zaragocista es consciente de que sus jugadores son capaces de recobrar las buenas sensaciones: “No podemos perder la confianza ni bajar los brazos. Estamos atravesando una muy mala racha, pero somos un equipo capacitado para recuperar esas señas futbolísticas. El sueño continúa y vamos a poner todo de nuestra parte para lograrlo”.