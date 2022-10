El Real Zaragoza, patético en Santander, sigue cuesta abajo y sin frenos (1-0)

El Real Zaragoza no levanta cabeza. Cuesta abajo y sin frenos, en una auténtica caída libre, el conjunto aragonés ofreció una imagen paupérrima en la noche de este miércoles en Santander, donde el Racing ganó por un gol a cero. La continuidad del técnico Juan Carlos Carcedo pende ya de un hilo y todo apunta a que está viviendo sus últimas horas como entrenador del cuadro blanquillo.

El tanto lo logró en la segunda parte el zaragozano Jorge Pombo, que dio al Racing de Santander su primera victoria en casa. De hecho, fue el primer gol que los locales conseguían en su campo esta temporada y les sirve a los cántabros para salir por primera vez del descenso en lo que va de liga.

Y todo ello a costa de un Real Zaragoza patético, que no sabe a lo que juega, que hizo el más absoluto de los ridículos y que amargó el día del Pilar a sus sufridos aficionados. La expulsión correcta por doble amarilla de Giuliano Simeone antes del descanso no justifica el hundimiento del equipo en una segunda parte en la que la portentosa actuación de Cristian Álvarez evitó una derrota mucho más abultada.

Al inicio, los zaragocistas trataban de correr al espacio con velocidad, pero el primer susto lo dio el conjunto racinguista con un remate picado de cabeza de Fausto Tienza a la salida de un córner, que sacó Cristian Álvarez in extremis.

Poco después, El Sardinero pidió roja para Giuliano Simeone por una fuerte entrada a Dani Fernández, pero el jugador argentino solo vio la amarilla, ante la bronca de la parroquia verdiblanca.

Durante todo el primer acto, el Zaragoza controló la posesión del balón, aunque sin generar ocasiones de peligro para la meta defendida por Parera. Cuando parecía que el partido se iba al descanso sin que hubiera pasado casi nada, esta vez sí, Giuliano Simeone vio la segunda amarilla por una fuerte entrada al central Rubén Alves, por lo que enfiló el túnel de vestuarios antes de tiempo.

El Racing salió en la segunda mitad buscando la portería de Álvarez -que fue el mejor del partido- y, a los cinco minutos, ya exigió al guardameta zaragocista, que repelió un gran remate de Matheus tras un centro lateral de Íñigo Vicente.

El equipo de Guillermo Fernández Romo apretaba y, sólo un minuto después, de nuevo Matheus estaba a punto de marcar, pero su volea con la zurda se estrelló contra el palo tras una gran parada de Cristian Álvarez.

Fausto Tienza tuvo la siguiente en un gran remate de cabeza tras una falta, pero, Christian Álvarez volvió a salvar a los suyos con una gran manopla que desvió el balón.

Tuvo que ser Pombo, zaragozano y ex del conjunto aragonés, quien abriera la lata para el Racing con un cabezazo a la red tras un gran córner botado por Íñigo Vicente. El mediapunta no celebró el tanto, que es el primero que marca el conjunto racinguista ante su afición desde su regreso a LaLiga Smartbank. Cristian Álvarez evitó que se llevara más goles en contra el Zaragoza, que no inquietó en toda la segunda parte la portería de Parera.

Con el 1-0 final, el Racing logra suprimera victoria en Los Campos de Sport de El Sardinero, sale del descenso y se sitúa con 11 puntos, uno más que el Zaragoza, cuyo entrenador, Juan Carlos Carcedo, queda muy tocado.

Racing de Santander 1: Miquel Parera, Satrústegui (Saúl, m.68), Pol Moreno, Rubén Alves, Íñigo, Fausto Tienza (Arturo, m.68), Vicente (Camus, m.79), Pombo (Peque, m.88), Mboula y Matheus (Ayoub, m.88).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Real Zaragoza 0: Cristian Alvarez, Fran Gámez (Larra, m.79), Lluís López, Jair, Fuentes, Francho (Zapater, m.68), Manu Molina (Puche, m.79), Jaume Grau, Mollejo (Vada, m.55), Azon (Makhart, m.68) y Giuliano Simeone.

Gol: 1-0, m.72: Pombo.

Árbitro: Busquets Ferrer (Comité balear). Amonestó a los locales Pombo, Tienza y Peque y a los visitantes Álvarez, Molina y Jaume Grau. Expulsó a Giuliano Simeone por doble amarilla.

Incidencias: partido de la décima jornada de LaLiga SmartBank, disputado en Los Campos de Sport de El Sardinero ante 9.972 espectadores.