El Real Zaragoza resiste milagrosamente en Castellón y acaba empatando con un gol de Dani Gómez (1-1)

Tras haber sido sometido y acorralado por los locales en la mayor parte del encuentro -especialmente en la primera parte-, al final, en el minuto 85, un gol de Dani Gómez que tuvo que validar el VAR, permitió al Real Zaragoza rescatar un punto en la noche de este sábado ante un Castellón que dominó el partido, pero que no sentenció tras el gol de Cipenga y lo acabó pagando. Ambos conjuntos suman así su primer punto de la temporada tras firmar un empate a uno.

El conjunto de Gabi, con el debut de Pablo Insua en el eje de una defensa de cinco en la que también formó de inicio el joven ghanés Saidu -el mejor del partido-, volvió a mostrar las carencias de los dos anteriores encuentros y sólo un milagro permitió llegar al descanso sin encajar ningún gol, pese a las numerosas ocasiones de los locales.

La mejor ocasión la tuvo Alberto Jiménez en el minuto 5 cuando su remate de cabeza lo repelió el larguero. El propio central fue protagonista en el minuto 33 cuando peinó un centro de Cipenga que remató al fondo de la red Camara, pero fue anulado al estar Alberto en fuera de juego.

El Real Zaragoza solo inquietaría la meta local en los últimos minutos de la primera mitad. Primero con un disparo de Aketxe desde el círculo central tras una mala salida de Amir y, sin portero, el balón se fue fuera. Ya al filo del descanso, el único disparo entre los tres palos del equipo de Gabi sería de Sebas Moyano desde fuera del área, aunque lo pudo rechazar con alguna dificultad el guardameta albinegro.

En la reanudación las imprecisiones se adueñaron de un partido que estaba roto, pero sin ocasiones. El Castellón, aunque sin dominar ya tanto como en la primera mitad, fue el que más buscó el gol y llegaría en el minuto 59. Una jugada por banda derecha en la que Mabil dejó el balón en el interior del área para la internada de Mellot, que centraba raso al segundo palo para que el congoleño Cipenga empujara el balón a la red en el área pequeña para adelantar a su equipo.

El Real Zaragoza buscó la reacción ante un Castellón que perdió el balón y se echó atrás. Saidu, inconmensurable, pudo haber logrado el empate nueve minutos después con una internada por el carril central y un disparo lejano desde 20 metros que se estrelló con violencia en el larguero.

El meta Adrián Rodríguez, que rayó a buen nivel bajo los palos, mantendría con vida al conjunto aragonés al evitar el segundo gol en una jugada personal de Gerenabarrena que asistió a Doué y su disparo lo rechazó el portero a córner. En el saque posterior, un tiro desde la frontal de Salva Ruiz, lo volvió a enviar a saque de esquina el portero zaragocista.

Las dos intervenciones fueron clave, porque en el minuto 85 Dani Gómez logró igualar el partido. Un desmarque entre los defensas locales le permitió plantarse ante Amir y sortear al meta para disparar al poste y entrar el balón. El asistente señaló fuera de juego y Cid Camacho anuló el gol, pero a instancias del VAR el tanto subió al marcador, al considerarse que Pau Sans (que estaba en posición ligeramente adelantada) no tocó el balón que había enviado Radovanovic hacia Danio Gómez. Apenas era la segunda ocasión que tenía el cuadro aragonés en el partido, aunque con el empate a uno dispuso de un par de contras para haber podido llevarse incluso los tres puntos. Tampoco hubiera sido lo más justo, visto el desarrollo del partido, y el reparto de puntos se antoja como suficiente premio para un equipo que sigue necesitando fichajes como el comer.

CD Castellón: Amir; Mellot, Salva Ruiz (Lucas Alcázar, min. 90), Alberto Jiménez, Sienra (Markanich, min. 90); Barri, Mabil, Cipenga (Gerenabarrena, min. 69), Calatrava (Doué, min. 69), Suero (Pablo Santiago, min. 63) y Camara.

Real Zaragoza: Adrián Rodríguez; Saidu, Juan Sebastián (Pau Sans, min.77), Insua, Radovanovic, Toni Moya, Francho, Raúl Guti (Dani Gómez, min. 67); Aketxe (Paulino, min. 60), Sebas Moyano (Valery, min. 67) y Baždar (Soberón, min. 45).

Goles: 1-0 Cipenga, min. 59; 1-1 Dani Gómez, min. 85.

Árbitro: Germán Cid (comité castellano-leonés). Mostró tarjeta amarilla a Calatrava y a Cipenga por el Castellón y a Insua, Saidu y Baždar en el Zaragoza.

Incidencias: Partido correspondiente a la 3ª jornada de la Segunda División disputado en el estadio SlyFi Castalia con la presencia de 12.255 aficionados, de los que un millar eran seguidores zaragocistas.