El Real Zaragoza cesa al Director Deportivo, Lalo Arantegui, mientras negocia la llegada de César Sánchez

El Real Zaragoza hizo oficial este jueves la destitución del Director Deportivo, Lalo Arantegui, así como del Secretario Técnico, José María Barba, que abandonan el club después del absoluto fracaso de su gestión, que ha llevado a la grave crisis deportiva en la que se encuentra la entidad zaragocista en estos momentos, ya colista una vez terminada la jornada, cada vez más lejos de la salvación y en caída libre hacia la Segunda División B.

Lalo se despedía en su cuenta de Twitter señalando que "es un día muy duro, tanto como zaragocista y profesional, me hubiera gustado cumplir el sueño de todos nosotros. Durante todo este tiempo, he puesto mi vida a disposición de este club y lo volvería a hacer porque los momentos que he vivido jugando las promociones de ascenso, momentos en los que casi pudimos tocar la Primera división ,el cariño de la afición y el apoyo de todos los profesionales con los que he trabajado son inolvidables. Sólo me llevan a dar las gracias a todos.Deseo que este club, el club de mi vida, esté siempre en el lugar que le corresponde. Ha sido un honor y un orgullo ser el Director deportivo del Real Zaragoza".

Ahora, en el Real Zaragozase negocia la entrada en el capital de la sociedad deAnder Herrera y César Sánchez, que ya ofrecieron su aportación conjunta hace dos años y no se les tuvo en cuenta. Pero en estos momentos la situación es distinta y en el caso de César Sánchez se trataría de acelerar su incorporación para que haya una imagen reconocible al frente del área deportiva de la entidad.

Entretanto, Iván Martínez sigue siendo el inquilino del banquillo zaragocista, a la espera de que llegue otro entrenador. De momento, este viernes va a ser él quien dirija el entrenamiento. Tras la conocida falta de acuerdo con Víctor Fernández, tampoco Pacheta ni Paco Jémez aceptaron la propuesta del Real Zaragoza. Incluso se produjo el ofrecimiento de “El Mono” Burgos. Con Jémez es con quien más se avanzó en la negociación, pero la respuesta acabó siendo negativa.

Por otra parte, el Real Madrid ha mostrado interés en contratar a Francho Serrano, que tiene una cláusula de ocho millones, pero que podría ser traspasado por una cifra cercana a los tres millones de euros, lo que permitiría que un millón de euros pudiera ser destinado a incrementar la cantidad destinada a los fichajes del mercado invernal. El jugador permanecería cedido en el Real Zaragoza, en un caso muy similar a los de Jesús Vallejo y Alberto Soro.