Ouviña tras perder la final de la Liga Femenina: "Ha sido el año en el que emocionalmente he estado fatal"

Cristina Ouviña no tiene techo. Así lo ha demostrado por trayectoria profesional en los últimos años. No en vano, uno de sus grandes hitos fue competir en los últimos Juegos Olímpicos con la selección española y el conjunto del, ya ex seleccionador, Lucas Mondelo. Y este curso ha sido el faro del Valencia Basket que este miércoles disputaba el partido de vuelta de la final de la Liga Femenina de baloncesto.

En su pista, las 'taronges' caían por 62-67 ante el todopoderoso Perfumerías Avenida en un choque que estuvo competido, que fue de poder a poder, pero que finalmente terminó cayendo -una vez más- del lado de las salmantinas. Al término del encuentro, la jugadora aragonesa pasaba por rueda de prensa y en su resumen de la temporada, terminaba derrumbándose a la hora de hablar de este curso.

PERSONA antes que deportista.



Cristina Ouviña es muy grande, dentro y fuera de la pista.



Y en Valencia tendrán la suerte de disfrutarla unos años más ?? pic.twitter.com/ixXh8JGD65 — Anaïs López Gómez (@anaislopez23) May 12, 2022

Tras confirmar que continuará (salvo sorpresa) en las filas del conjunto valenciano el curso que viene, Ouviña hablaba de lo que ha supuesto esta temporada para ella: "Para mí ha sido tan diferente... Sin duda ha sido el año en el que emocionalmente he estado fatal. Ha habido muchos baches, porque los ha habido. No sé si soy una persona muy exigente, que me exijo mucho, pero he tenido momentos de querer tirar un poco la toalla y sé que eso se puede llegar a contagia y que en momentos se ha visto reflejado. Y me da rabia".

En esa misma línea, Ouviña aseguraba también que "siento orgullo de que al final, entre todas, hemos tirado hacia delante con las lesiones, con los momentos de perder partidos que a lo mejor no tocaban, ganando partidos que no deberíamos haberlos ganado...".

La aragonesa, además, añadía que esa "ha sido una sensación colectiva" y "que entre todas hemos conseguido salir adelante y llegar a donde hemos llegado". Y en este sentido también afirma sentirse "orgullosa de llegar a esta final" ya que "en muchos momentos no lo había pensado ni imaginado".

Síguenos en Twitter y Facebook