Otro desastre en La Romareda ante un Oviedo muy superior (2-4)

Debacle total en La Romareda con la derrota del Real Zaragoza por dos goles a cuatro frente al Real Oviedo. Resultado que permitió ya el ascenso directo del Cádiz. El conjunto aragonés, que volvía a tener otra inesperada oportunidad y dependía de sí mismo tras la sorprendente derrota del Huesca en Santander, echó por tierra prácticamente todas sus aspiraciones de alcanzar la segunda plaza al realizar el peor partido que se le recuerda.

Jugando así, como reconocía Víctor Fernández, no se le gana a nadie. Por increíble que parezca, el Real Zaragoza, irreconocible, ha perdido los cinco partidos que ha disputado en La Romareda tras el confinamiento. Un registro negativo de tal calibre que nunca se había producido en la historia del club. Y de qué manera… Tres goles el Alcorcón, dos el Almería, uno el Huesca, cuatro el Rayo… y cuatro el Oviedo, un equipo que lucha por evitar el descenso. En total, catorce goles encajados en cinco encuentros en casa. Se dice pronto.

El conjunto zaragocista ya no se parece en nada al de antes del parón. En este atípico regreso a la competición, sólo ha ganado dos partidos y ha empatado uno. El resto, seis derrotas sin paliativos, especialmente dolorosas las cinco de La Romareda. Es como si estuviera pasando algo que se nos escapa a los demás. Algo raro está pasando. No es normal un desplome total como el que está sufriendo el conjunto de Víctor Fernández, también superado por las circunstancias. Sin actitud, sin ideas, sin fuerzas… Un desastre de extraordinarias dimensiones en el momento más inoportuno, cuando parecía que el necesario ascenso por fin este año podía darse. Ahora todo parece abocado a tener que jugar como mal menor un playoff en el que la sensación es que te va a pasar por encima cualquier equipo al que te toque enfrentarte.

Los visitantes se adelantaron en el marcador en el minuto 14 con un tanto de Obeng, y pusieron el cero a dos al filo del descanso, por mediación de Sangalli. En la segunda mitad, Rodri falló un penalti, y el Oviedo aumentó la distancia con los goles de Bárcenas y Ortuño.Linares marcó para los blanquillos en el 93 y Kagawa en el 96 -de penalti-, para maquillar un resultado que no deja de ser vergonzante.

La primera ocasión del partido llegó en el minuto cinco, con un cabezazo de Arribas que se marchó fuera tras un saque de esquina. Poco después. Cristian Álvarez sacó una espectacular mano para desviar a saque de esquina un disparo de Obeng. El Real Zaragoza respondió a este inicio ofensivo de los visitantes con una incursión por banda y posterior chut de Nieto, aunque Lunin realizó una buena parada.

En el minuto 14, el Oviedo se adelantó en el marcador con una diana de Obeng, que empujó la pelota dentro del área pequeña después de un centro raso de Luismi. Los blanquillos intentaron percutir con combinaciones en el área contraria, y Guti lo probó con un tiro lejano que salió por encima del travesaño por poco.

Al filo del descanso, el cuadro oviedista puso el cero a dos en el marcador. Una falta botada por Bárcernas fue rematada con una volea de interior por Sangalli, y el esférico botó antes de introducirse en la portería.

Nada más arrancar en la segunda mitad, el colegiado señaló penalti a favor de los visitantes, pero Rodri envió su fuerte lanzamiento centrado al larguero. Los hombres de Víctor Fernández tuvieron dos oportunidades consecutivas; primero, con un remate de cabeza de Zapater que atrapó Lunin, y después con un disparo con la izquierda de Suárez que paró el cancerbero visitante en dos tiempos.

El Oviedo replicó con otras dos ocasiones claras de Ortuño que Cristian desbarató con solvencia, lanzándose abajo en ambas opciones para evitar el gol oviedista. Los zaragocistas intentaron anotar la diana que les diese la opción de meterse en el duelo, pero fueron los visitantes quienes sentenciaron el partido con un contrataque que definió Bárcernas en última instancia. Ortuño puso el cero a cuatro en el minuto 91 tras otro contragolpe, mientras que Linares y Kagawa -de penalti- recortaron distancias en los minutos 94 y 96.

Real Zaragoza: Cristian (Ratón, 77'), Vigaray (Delmás, 62') Atienza, Clemente, Nieto, Eguaras, Zapater, Guti (Kagawa, 45'), Pereira (Burgui, 45'), Puado (Linares, 79') y Suárez.

Real Oviedo: Lunin, Juanjo, Grippo, Arribas, Bolaño, Tejera, Luismi, Sangalli, Bárcenas, Obeng (Borja, 57') y Rodri (Ortuño, 57').

Goles: 0-1; Obeng (min. 14), 0-2; Sangalli (min. 45), 0-3; Bárcenas (min. 79), 0-4; Ortuño (min. 91), 1-4; Linares (min. 94), 2-4; Kagawa p. (min. 96).

Árbitro: Sagués Oscoz (comité vasco). Amonestó a Guti (min. 42), a Vigaray (min. 53), a Puado (min. 67) y a Suárez (min. 85) por parte del Real Zaragoza.



Dos de las sustituciones realizadas por Víctor Fernández fueron obligadas por la situación física de Guti y de Cristian. Raúl Guti fue sustituido en el descanso, al sufrir molestias en el tobillo izquierdo. Por su parte, Cristian Álvarez dejó su puesto en la portería a Álvaro Ratón, al sufrir un pinchazo en el aductor.

Tras el partido, el entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, analizaba lo sucedido en el estadio de La Romareda: “Ha sido muy clarividente todo lo que ha pasado. Han sido muy superiores en todo, en actitud, en fuerza física, en capacidad organizativa… y nos han pasado por encima desde el primer momento. Era la gran oportunidad y hemos realizado el peor partido de la temporada con diferencia. No hemos salido nada bien. Me da mucha rabia porque esta noche hemos sufrido una auténtica pesadilla. No hemos dado el nivel. Muy decepcionante todo”.

El técnico ha explicado que “todo está muy reciente” y que deberán “recapitular lo que ha sucedido” en el duelo contra el conjunto oviedista. “Hemos sido irreconocibles en todo. Pensaremos en lo que tenemos que hacer para afrontar las dos batallas que nos quedan”, indicaba Víctor, que terminaba la rueda de prensa señalando que el equipo tendrá que levantarse de nuevo para disputar los dos choques que quedan: “No hemos tenido la actitud agresiva de combate que nos exigía el partido y ellos sí. Tal y como hemos afrontado el encuentro no le podíamos ganar a nadie. Nos va a llevar a una reflexión para corregirlo y ver cómo respondemos en las dos jornadas que quedan. No hemos tenido la actitud que el partido requería jugándonos lo que nos jugábamos”.