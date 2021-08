La falta de pegada penaliza al Real Zaragoza en Valladolid (2-0)

El Real Zaragoza, con viejos errores del pasado que siguen latentes en el presente y, sobre todo, con una falta de gol galopante, cayó derrotado este viernes ante el Real Valladolid en el estadio José Zorrilla por dos goles a cero. De esta forma, tras una primera parte en la que los de JIM perdonaron ocasiones clarísimas, especialmente las dos que tuvo Iván Azón, en la segunda mitad el equipo no funcionó con los cambios y acabó diluyéndose.

Al golazo que había marcado Javi Sánchez en el primer tiempo se sumó el tanto de Toni Villa en el minuto 90 para poner la sentencia al encuentro. La diferencia estuvo, fundamentalmente, en la pegada, faceta en la que los locales fueron superiores. Al conjunto aragonés le sigue faltando gol y, así, el comienzo de liga no puede ser más desesperanzador: un punto de seis posibles.

Efectivamente, en el primer período sí tuvieron oportunidades los zaragocistas. En el minuto cinco, Fran Gámez dio el primer susto a Roberto con un disparo lejano al verle adelantado, pero este se marchó por encima de la portería por muy poco. Alejandro Francés fue el siguiente en probar suerte, pero Roberto despejó el tiro del central desde dentro del área. En la primera llegada local, en el minuto 17, el central Javi Sánchez adelantó al Real Valladolid con un zapatazo de zurda desde fuera del área que acabó dentro de la meta defendida por Álvaro Ratón.

A partir de la media hora, el Real Zaragoza mejoró con balón y gozó de las mejores ocasiones para haber conseguido empatar e incluso darle la vuelta al choque. Tras un pase filtrado de Íñigo Eguaras y una cesión de Francho Serrano,Iván Azón se topó con el poste a puerta vacia. En la acción siguiente, también con la participación de Eguaras y un buen pase final de James Igbekeme, Roberto se lanzó abajo para desviar con una buena mano el tiro con la zurda del propio Iván Azón. Francho, de cabeza, tuvo la última oportunidad antes de marchar a vestuarios con el uno a cero en el marcador.

Tras la reanudación, los de Juan Ignacio Martínez no pudieron llegar con la misma claridad que en los primeros cuarenta y cinco minutos, y el Valladolid, con una presión muy alta, neutralizó las salidas de los zaragocistas. Narváez y Borja Sainz lo intentaron por bandas en los metros finales, pero la zaga local impidió que pudieran probar a Roberto.

En el minuto 79, un lanzamiento de falta directa de Narváez salió lamiendo el palo. El conjunto aragonés no pudo materializar sus opciones, que fueron ya a menos, y Toni Villa, en el minuto 90, sentenció el partido tras definir por bajo un mano a mano ante Ratón, poniendo el dos a cero en el marcador para sumar la primera derrota blanquilla de la temporada.

Real Valladolid: Roberto, Joaquín, Olivas, Javi Sánchez (El Yamiq, 65'), Pérez (Janko, 31'), Roque Mesa (Aguado, 86'), Toni Villa, Olaza, Plano (Alcaraz, 86'), Weissman y Gassama (San Emeterio, 45').

Real Zaragoza: Ratón, Fran Gámez, Francés, Jair, Chavarria, Eguaras, Francho, James (Sainz, 45'), Bermejo (Adrián, 66'), Narváez y Azón (Álvaro G., 45').

Goles: 1-0; Javi Sánchez (min. 17), 2-0; Toni Villa (min. 90).

Árbitro: Prieto Iglesias (comité navarro). Amonestó a Javi Sánchez (min. 19), a Olaza (min. 81) y a Roberto (min. 90) por parte del Real Valladolid; y a Jair (min. 9), a Chavarria (min. 85), a Lluís López (min. 89), y a Narváez (min. 90) por parte del Real Zaragoza.

Al final del choque, Eguaras sorprendió a todos señalando que “estamos varios jugadores que no entendemos por qué nos cuesta tanto físicamente al final del partido. Estamos varios con los gemelos. Habrá que hablarlo con el cuerpo técnico. Hay que solucionarlo. No sé si corremos mal o mucho. Hay que darle una vuelta", explicaba el centrocampista.

Juan Ignacio Martínez, más tarde, era preguntado en sala de prensa por las declaraciones del navarro y contestaba que "tendré que hablar con Eguaras. No sé qué ha dicho. Yo creo que el equipo está trabajando muy bien, va a la presión, a buscar al rival a su área. Si Eguaras lo dice, tendremos que corregir las cosas que se hacen mal".

Respecto al partido frente al Real Valladolid, el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez comentaba que “hay que felicitar al Valladolid porque el fútbol solo entiendes de goles. No hemos estado acertados en el gol y eso te penaliza. Hemos encajado y hemos crecido en el partido, pero en la segunda parte hemos hecho todo al revés”.

El técnico alicantino explicaba que, sobre todo en la primera mitad, habían realizado un enorme trabajo, pero que no habían sido capaces de materializar sus oportunidades: “Ellos han sufrido y no hemos sabido aprovecharlo. Estaban sometidos a nuestra presión. El último gol no tiene que llegar porque tenemos que estar dentro del partido hasta el último momento. Ellos han metido las que han tenido y nosotros no”.

A pesar de la derrota, JIM señalaba que su equipo había sido “valiente”, y que ha competido contra uno de los rivales más fuertes de LaLiga SmartBank: “Hemos sido atrevidos, hemos ido a la presión, a buscar la portería rival…”.

Tras esta derrota, en un partido que significó el debut en la segunda parte de Álvaro Giménez y de Lluís López, la plantilla del Real Zaragoza tiene ahora diez días por delante para rectificar muchas cosas. De momento, los jugadores de JIM vuelven al trabajo a las 11,15 horas de la mañana de este sábado en la Ciudad Deportiva con la mente puesta en conseguir tres puntos que se hacen obligados el lunes día 30 en La Romareda ante el Cartagena.