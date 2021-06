El desembarco a final de mes de Spain Football Capital permitirá a Torrecilla desbloquear todas sus gestiones

Con el anuncio oficial de la llegada de los nuevos propietarios del Real Zaragoza, Spain Football Capital, coincidiendo con el final de este mes de junio -una semana antes de la vuelta al trabajo de la plantilla-, se desbloquearán las numerosas operaciones que tiene iniciadas pero paralizadas el director deportivo Miguel Torrecilla. Tanto salidas como posibles llegadas están ahora mismo en stand by, a la espera del desembarco de los representantes de Spain Football Capital. Además podrá aumentarse el límite salarial de la propia plantilla.





La demora propiciada por el deseo de la familia Alierta de esperar a que tomase cuerpo la oferta alternativa de capital estadounidense y a la que estaba vinculado, entre otros, Ander Herrera, no va a suponer al final ningún cambio respecto a la hoja de ruta trazada desde hace meses con los hermanos Alejandro y Carlos Álvarez del Campo y el abogado catalán Kiko Domínguez. El retraso a la hora de materializarse una firma que ya debería haberse producido hace días ha podido generar impaciencia e incluso ciertas dudas en el zaragocismo, pero en apenas unos días, entre el 28 y el 30 de junio, todo el escepticismo va a quedar disipado con la presentación de los nuevos propietarios, que no son otros que los que vienen negociando la compra desde hace meses y cuya oferta llegó a manos del club el pasado mes de febrero.





Por tanto, en estos momentos, el convencimiento es total, tanto en la parte vendedora como en la parte compradora, de poder cerrar todos los flecos de una larga y complicada negociación en una semana aproximadamente, justo antes de acabar el mes. Quedará entonces todo pendiente de la correspondiente autorización de la operación por parte del Consejo Superior de Deportes y de la LFP antes de que todo el proceso quede definitivamente concluido.





Los nuevos inversores, Spain Football Capital, aportarían hasta 50 millones de euros en varias fases y lo que se contempla es la salida de todo el actual Consejo de Administración, salvo Fernando de Yarza López-Madrazo, el consejero que aportó ya en febrero la oferta que va a acabar haciéndose con la propiedad del Real Zaragoza. Sería el lógico y necesario hombre-puente entre el actual y el futuro accionariado.





Según algunas fuentes, este papel podría incluso ser representado en cambio por el actual vicepresidente y consjero delegado Fernando Sainz de Varanda, como representante del sector mayoritario del actual accionariado que encabeza su tío César Alierta. Esta función de nexo de unión, por ejemplo, aunque las circunstancias son, evidentemente, muy distintas, ya la realizó el abogado Fernando Zamora, que formaba parte del Consejo de Administración de Alfonso Solans y, cuando éste vendió el club en 2006, permaneció en la entidad cuando llegó Agapito Iglesias, hasta que en diciembre de 2009 todos los consejeros del empresario soriano, incluido el presidente Bandrés, dimitieron en bloque.





Sí parece garantizada la continuidad tanto del director deportivo, Miguel Torrecilla, como del entrenador, Juan Ignacio Martínez, aunque también se contempla, por una cuestión de cortesía y de ética que, en nombre de ambos, Torrecilla ponga el cargo a disposición de los nuevos propietarios. Será cuando el director deportivo reciba la ratificación el momento en el que se podrán ir desbloqueando todas las operaciones que el salmantino tiene en marcha. Por evidentes razones de calendario, porque no habrá dado tiempo de cerrar prácticamente nada, parece obvio que el primer día de trabajo, la plantilla, salvo los cedidos que se han marchado, no va a diferir mucho de la de la pasada temporada. Pero habrá dos meses por delante para ir transformándola, que falta hace.





Esfumadas las posibilidades de una segunda oferta que no llegó a tiempo de tomar carta de naturaleza, fundamentalmente por cuestiones de tiempo, dada la premura con la que hay que realizar determinados pagos, Ander Herrera, era consciente este martes en Zaragoza de que las cosas "no son fáciles" para, como es su deseo, "poder volver a formar parte de este club desde ya".





Según el centrocampista del PSG, "yo no me descarto nunca en formar parte del Real Zaragoza. Jamás lo he ocultado. Me gustaría dedicarme a mi club. No sé qué opciones hay ahora, no sólo depende de mí, la situación del club es muy difícil, pero Ander Herrera siempre va a estar ahí para intentar echar una mano".





Ander, que no quiere que se le vincule con ninguna de las opciones, quizás porque la que él tenía contactos ya está prácticamente descartada, señalaba que "a todos nos gustaría que ya se estuviera planificando la temporada. No es un proceso de venta fácil por la deuda.Repito que a mí me gustaría formar parte de mi club desde ya, pero las cosas no son fáciles. Yo siempre voy a estar ahí para ayudar. Ya lo he intentado, por unas cosas u otras no se pudo dar, pero me haría muchísima ilusión. No voy a entrar para hablar de un grupo o de otro. Soy Ander Herrera, soy zaragocista y mi nombre quiero que esté ligado al Real Zaragoza, no a ningún grupo", concluyó.





Por otra parte, los futbolistas del Deportivo Aragón Luis Carbonell y Guillermo Acín han sido convocados para iniciar los entrenamientos de pretemporada junto a la plantilla del primer equipo zaragocista. Por lo tanto, el delantero y el portero del filial se pondrán a las órdenes del técnico Juan Ignacio Martínez el próximo miércoles día de 7 de julio en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, en la primera sesión de trabajo del Real Zaragoza de la temporada 2021/22. Previamente, a partir del martes día 6, ambos canteranos completarán también junto a los integrantes del primer equipo las habituales pruebas médicas y antropométricas previas al inicio de los entrenamientos.