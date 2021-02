¿Cuándo y cómo va a volver el fútbol base en Aragón?

Es la gran pregunta que, en estos momentos, ronda por la cabeza de muchos aficionados. ¿Cuándo y en qué formato volverán las categorías base del fútbol aragonés? Se barajan plazos. Algunos ya incluso han tomado forma, como los de las categorías prenacionales -regionales y juveniles-. Pero la gran pequeña es qué pasará desde la Cadete hasta la Benjamín.

Parece que no volverá todo de golpe. Todo apunta, o al menos eso se desliza desde la Federación, que volverá de una manera escalonada. Este lunes el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Óscar Flé, ha pasado por los micrófonos de COPE Zaragoza y nos ha dado algún detalle más. "Tenemos que tratar lo que es el protocolo y dentro del mismo tres aspectos que serán básicos: la movilidad, el público y las mascarillas en el juego", ha dicho, y ha añadido que "desde luego hay algunas condiciones de estas que harían prácticamente inviable el funcionamiento normal de las competiciones".

ASCENSOS Y DESCENSOS

Otro de los puntos que se han contemplado es de que, finalmente, sí habrá ascensos y descensos. Además, los equipos que tomen la decisión de no inscribirse en su respectiva categoría y, por lo tanto, elijan no competir, automáticamente perderán su categoría. Flé ha explicado este aspecto: "Nosotros hicimos un comunicado contemplando las posibilidades de no jugar o la de jugar sin ascensos ni descensos. Y la petición prácticamente unánime de todos los clubes era la de jugar con ascensos y descensos. Fue lo que hicimos a continuación. Para poder dar continuidad a esa petición. El que no quiera competir es libre, pero si está en la categoría y los demás clubes sí lo hacen... Lógicamente él perdería esa categoría".

FÚTBOL BASE

En cuanto a fechas, está previsto que las competiciones prenacionales comiencen el próximo 28 de febrero. De alguna forma, dice Flé, "urgen más por la posible presencia de nuestros clubes en las categorías nacionales". Además, ha detallado que "después, y gradualmente, sería cuando se diese comienzo a las competiciones".

Sobre la fecha del 13 de marzo, como posible inicio, matiza: "Primero vamos a ir por pasos. No conviene correr antes que caminar. Vamos a darle inicio a ese fin de semana del 28. Los calendarios ya los tenemos previstos y elaborados, pero hay que matizar algunas cosas. Además, el protocolo en algunos aspectos es fundamental para que las competiciones puedan seguir adelante".

