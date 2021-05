Cristian: "Espero pasar a la historia por devolver al Real Zaragoza a donde se merece"

"Cuando veo que es falta pregunto al banquillo para ver si subir o no subir. Me dicen que está acabado. Voy hacia el centro del campo y le pedí autorización al míster. Tiré para arriba corriendo, me coloqué el segundo palo, vi un poco la trayectoria, salté lo máximo que pude y el resto fueron una sucesión de hechos fortuitos que terminaron en gol...". Con esta sinceridad ha descrito hace unos minutos Cristian Álvarez cómo fue su gol ante el Lugo el pasado viernes y que supuso un punto para el Real Zaragoza.

Tras su gol en Lugo, el rosarino reconoce que ha vivido un fin de semana intenso. "Todo fueron felicitaciones de mi familia en Argentina, de mi hijo, de mi hermano... Al fin y al cabo son las personas que están cada día y fue muy bonito compartilo con ellos y vivirlo con ellos", reconoce. Añade, además, que "sentí que mi mente se ponía en blanco y lo demás... Pasó todo bastante rápido". Y es que el zaragocismo fue un estallido de júbilo cuando con ese remate, poco ortodoxo, empataba el encuentro en la última jugada, rescatando un empate (2-2) para los de JIM).

¿UN JUGADOR PARA LA HISTORIA?

¿Es ya historia del conjunto blanquillo? "Eso lo dirá el tiempo. Sobre el dato sobre el segundo portero en la historia del Real Zaragoza allí ya hay algo para medir lo que puede llegar a significar. Los jugadores que pasan a la historia de un club son los que consiguen objetivos importantes. Espero pasar a la historia por haber formado parte del equipo que logró que el Real Zaragoza volviera al sitio de donde nunca debió irse".

El argentino, eso sí, no pierde la perspectiva del objetivo final: "Veremos a ver lo que consigue este punto. Tenemos todavía cinco partidos vitales. Nos estamos jugando muchísimo. Esperemos que sirva para acercarnos todavía más a la tranquilidad y que esa se pueda conseguir a falta de algunas jornadas".

PENSANDO EN EL PRÓXIMO PARTIDO

Sobre el próximo partido ante el Espanyol, Cristian se ha mostrado ambicioso: "Vamos a salir a por los tres puntos. Después, si vemos que a la larga el punto es bueno, ahí dentro del campo se plantean las cosas. Pero vamos a volver a entrenar pensando que tenemos que salir a ganar. El Espanyol tiene mucha calidad y hay que dar el máximo para emparejarla.

