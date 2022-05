El Baskonia aplasta a un Casademont Zaragoza rendido desde el principio (91-59)

El Bitci Baskonia mostró este sábado en Vitoria su lado más arrollador y aplastó al Casademont Zaragoza con un rotundo 91-59 en un duelo muy cómodo para los locales, que marcaron distancias desde el primer cuarto. Con este triunfo los vitorianos alcanzaron la sexta plaza a dos jornadas del final de la liga regular de la Liga Endesa. Fontecchio, Enoch y Costello, con 20 de valoración los tres, resultaron letales.

El conjunto aragonés, por el contrario, sigue pendiente de conseguir esa victoria que necesita para salvar la categoría. El partido del martes en el Príncipe Felipe ante el Andorra (que ganóa Fuenlabrada y se agarra a la vida) se convierte en una auténtica final para los dos equipos y sólo quedará después una última jornada en la que los zaragozanos jugarán en Murcia.

Simone Fontecchio, con 19 puntos, y Matt Costello y Steven Enoch, con 15, lideraron la anotación baskonista, mientras que Sean Kilpatrick fue el más destacado de los visitantes con 11 tantos.

El cuadro aragonés comenzó comandando el partido, pero la reacción vitoriana fue inmediata con un parcial a favor de 10-0 que obligó a Dragan Sakota a pedir el primer tiempo muerto.

El intercambio de canastas continuó a favor de los locales, que aumentaron la ventaja con unos buenos minutos en la pintura de Steven Enoch. El primer acto cayó del lado baskonista tras una reacción ofensiva de los hombres de Neven Spahija, que comandaron el electrónico con un 20-13.

El choque transcurria con un ritmo bajo y el ida y vuelta benefició al Baskonia a pesar de los acertados contragolpes de los maños comandados por Kilpatrick.

Los vascos jugaron a placer y la diferencia aumentó hasta el 46-29 del descanso, con 13 puntos de Steven Enoch y 11 de Rokas Giedraitis, mientras Kilpatrick seguía liderando a los locales.

Tras el paso por los vestuarios, los hombres de Dragan Sakota reaccionaron tímidamente colocandose a 13 puntos, pero nuevamente los vitorianos cogieron confianza y volvieron a gozar de un acierto exterior que les permitió coger una ventaja definitiva. Simone Fontecchio cerró el tercer acto con un triple sobre la bocina que colocó el 71-47 en el marcador.

Los 10 minutos finales fueron un mero trámite. Neven Spahija dio entrada a jugadores menos habituales como Arturs Kurucs y Sander Raieste y el intercambio de canastas volvió nuevamente a favorecer a un sólido Baskonia que no tuvo resistencia alguna por parte del Casademont Zaragoza. Los vitorianos no dieron opción al conjunto aragonés y el partido concluyó con esa clara diferencia de 32 puntos a favor de los locales (91-59).

Bitci Baskonia 91 (20+26+25+20): Baldwin (2), Giedraitis (14), Fontecchio (19), Peters (8) y Enoch (15)–cinco inicial–, Raieste (-), Granger (3), Marinkovic (7), Wetzell (-), Costello (15), Sedekerskis (3) y Kurucs (2).

Casademont Zaragoza 59 (13+16+18+12): Jordan Bone (9), San Miguel (0), Santi Yusta (5), Radoncic (7) y Hlinason (8) –cinco inicial–, Ferrari (1), Cook (-), Kilpatrick (11), Thompson (9), Mekowulu (6), Font (-) y Waczynski (2).

Árbitros: Juan Carlos García González, Rafael Serrano y Raúl Zamorano. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigesimosegunda jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 6.916 aficionados.

A la conclusión del choque, el entrenador del Casademont Zaragoza, Dragan Sakota, reconoció la clara superioridad de Bitci Baskonia y comentó que su equipo no siguió el plan, que era no rendirse. Mencionó además las 18 pérdidas que cometió el equipo rojillo: “Lo primero felicitar a Baskonia, que ha sido mejor equipo que nosotros hoy. No estaba en el plan rendirnos en el partido y ha pasado muy pronto, porque desde el primer cuarto han sido muy superiores. Este partido no ha sido una oportunidad para nosotros".

Respecto a si sus jugadores pensaban en el partido del martes, según Sakota,“no creo que sea la razón que estuviéramos pensando en el partido del martes, no hemos jugado lo suficientemente duros y no hemos seguido las instrucciones defensivas que habíamos hablado. Y los jugadores han visto que el rival era netamente superior”.

“Buscamos la razón por la que ha sucedido esto y una es que Baskonia ha jugado muy buen partido. En la mitad del primer cuarto, hemos encadenado balones perdidos y a fallar tiros y ellos han cogido enseguida diferencia en el marcador. Desde que estoy aquí no recuerdo que hayamos perdido 18 balones como hoy”, concluía Sakota.