Alfonso Soláns en COPE Zaragoza: "Me arrepiento de dejar el club en las manos en las que lo dejé"

Alfonso Soláns, que presidió el Real Zaragoza entre 1996 y 2006, ha roto este jueves su silencio en DEPORTES COPE EN ZARAGOZA, en una entrevista exclusiva en la que ha recordado su etapa al frente de la entidad y ha comentado la actualidad del club en el marco del proceso de compraventa que está a punto de culminarse. Es la primera entrevista que concede para hablar del Real Zaragoza desde su salida del club. Estas son sus frases más destacadas:

"El hecho de que el Real Zaragoza vaya a estar por primera vez en manos no aragonesas es un cambio brutal. El mundo del fútbol ha cambiado mucho tanto en lo económico como en lo afectivo, aunque eso no tiene que cambiar el cariño que los aficionados podamos seguir teniendo a nuestro equipo. Seguiremos defendiendo nuestros colores y seguiremos peleando y sufriendo por nuestro equipo, a pesar de que las acciones pertenezcan a un grupo inversor extranjero. Pero, salvo el tema del corazoncito, tampoco es un hecho que nos tenga que preocupar demasiado".

"No creo que la Fundación haya fracasado. El mérito suyo ha sido aguantar el tirón del concurso de acreedores, las obligaciones de pago que había con los acreedores, la deuda con Hacienda... Sólo por el hecho de haber aguantado el tirón estando en Segunda, con lo que eso supone económicamente, pues tiene mucho mérito. Lo que pasa es que, como aficionados, a todos nos gusta que se ganen partidos, que se ascienda al día siguiente. Pero no ha sido un fracaso global. En absoluto. Lo que ocurre es que los medios económicos con los que ha contado la Fundación han sido muy limitados. Y encima casi todo el dinero que se aportaba era para pagar a los antiguos acreedores, con lo cual ha sido un gran mérito aguantar. Así lo considero. Eso sí, el fracaso específico de no meter goles nos ha llevado a una situación deportiva no deseable".

"El que pone la cara ya sabe que recibe las bofetadas. Y los aplausos cuando las cosas van bien. Estás expuesto a todo. Yo lamento lo de Cristian Lapetra, por esos insultos y amenazas. Porque el fútbol ha tomado esa deriva de no reconocer el esfuerzo si no se consiguen los logros deportivos. Aquí lo único que se valora son los logros deportivos. Si no los logras, todo se viene abajo. Y todos son culpables, sin pensar que se ha luchado por conseguir un equilibrio económico-deportivo que es importante no perder. Por eso entiendo la decisión de Cristian Lapetra de dejarlo. Bastante ha hecho durante estos años. Le deseo que le vaya muy bien, porque es una persona que aprecio desde hace muchos años, desde que vivía su padre".

"A mí, cuando me cantaban aquello de šSoláns, c... tira de talónš, yo les decía que buscaran otra palabra menos malsonante que rimara con talón, para que no se metieran con mi familia. Lo que pasa es que era una frase ya hecha que no tenía mayor objetivo que la picaresca y la rima fácil. Yo lo tomaba como algo, no sé si jocoso, pero como parte del espectáculo. Claro que era porque me decían que no me las gastaba, pero no gastándolas aguantamos siempre en Primera, salvo un año. Pues imagínate si nos las hubiéramos gastado".

"¿Si dejé 68 millones de euros de deuda cuando me fui? Pues no me acuerdo. No recuerdo las cifras reales. Lo que sí recuerdo es el plan de recuperación económica que teníamos. Es un plan que se vino abajo después de la venta del club en aquel año 2006. Pero el nivel de deuda en aquel entonces realmente no lo recuerdo".

"¿Si sirvió la venta de Cani para que yo cobrara antes de irme? ¡Qué va. Si casi ni cobré. Cobré una parte muy pequeña de mis acciones. No, no. Qué va... Aquello fue una decisión de ficharlo por parte del Villarreral. Y se hizo al margen completamente de la operación de venta del club. No tuvo nada que ver una cosa con la otra... ¿Que Agapito dijo en su momento que intentó que se quedara Cani...? Agapito podrá decir lo que quiera, pero la venta de Cani fue una venta cierta, una operación irreversible..."

"No, no. No es cierto que yo tuviera que permanecer 10 años al frente del club por designio de mi padre antes de vender. Coincidió qiue fueron 10 años, como podían haber sido 6 ó 14. No vendí antes porque no hubo oportunidad para ello. Mi padre no había dejado nada dicho en ese sentido. Surgió así y fueron 10 a​ños. Pura casualidad".

"Cuando vendí el club no fue tan largo el proceso como ahora. Fue más rápido. Pero el resultado todos lo hemos conocido después. Sí. Me arrepiento de dejar el club en las manos en las que lo dejé. Del hecho de la operación de traspaso del club no me arrepiento, porque era lo que yo quería hacer, vender el club. Pero, claro, visto el resultado después y visto cómo actuó el nuevo propietario, pues sí, evidentemente que me arrepiento de dejarlo en esas manos".

"Y eso que Agapito venía bien avalado (políticamente). Recomendado y tal, mucho. Pero avalado económicamente, desde luego, no. Todos sabemos el resultado posterior. Yo no le conocía personalmente. Ni a Emilio Garcés tampoco. Al principio entraron los dos, hasta que uno le pegó la patada al otro. Yo creo que lo que pasó ya se fraguaba. En esos primeros días de toma de contacto yo ya pensaba que aquí no sé qué va a pasar".

"Para mí, lo peor de esa etapa de mi sucesor fue la falta de criterio a la hora de dirigir un club de fútbol. No es una empresa, pero tampoco es un juguete. Hay que tener criterio, ponderación y, sobre todo, balanza, equilibrio entre lo económico y lo deportivo. Yo pensé que, o se ganaba la liga al año siguiente, o se iba todo al garete. Y casi acierto en eso. Fue una pena porque se hizo todo de forma muy rara. No quiero calificarlo, pero no me gustaba la gestión que se estaba llevando a cabo".

"En mi etapa como presidente, el día del descenso en Villarreal en 2002 fue el día más horrible, el momento más duro. Fue horrible el partido, horrible el final, horrible el viaje de vuelta... Una pena... Y luego todo lo que se venía encima. Y ahora, ¿qué hacemos?, decíamos... Una pena..."

"Afortunadamente, se logró el ascenso en una sola temporada. Quedamos segundos y se logró subir, pero con una pérdida económica importantísima. Evidentemente, ese paso por Segunda lastró muchísimo la situación económica del club. Pero era o eso o desmantelar el equipo y quedarnos en Segunda durante un montón de años. ¿Qué hubiese sido mejor? Pues no lo sé. Pensamos en ese momento que lo bueno era apostar por un retorno rápido a Primera y luego, ya arriba, una vez ascendidos, mejorar la situación económica con los ingresos de estar en la máxima categoría. Pero los ingresos en Primera no eran los de ahora. Con esos ingresos al margen de taquillas y abonados se trataba de mantenerse en la máxima categoría y seguir peleando e ir reduciendo la deuda que se había generado en ese fatídico año en Segunda, con ingresos de Segunda y gastos de Primera".

"Respecto a la actual venta del club, no conozco a Jorge Mas Santos. Lo único que conozco de los nuevos compradores del Real Zaragoza es lo que escucho y leo cada día en los medios de comunicación. Sé que tienen un club en Estados Unidos. Y no sé nada más. Pero estoy seguro de que vienen con un plan preestablecido, con técnicos que trabajarán para mejorar la capacidad deportiva del club. Y con idea de invertir para solucionar el problema del freno a la posibilidad de inversión en fichajes que existe en este momento. Y con ganas de ir hacia arriba, a Primera división. Ellos seguro que no son tontos, porque se juegan el dinero y saben cómo se pueden alcanzar éxitos deportivos invirtiendo bien. Confío en sui capacidad. Pero no les conozco. Bueno, a Beckham sí lo conocemos todos, pero a Jorge Mas Santos no lo conozco. Sería inteligente que, al margen de los propietarios y el CEO, esa figura de un presidente que toda SAD debe tener pudiera ser un aragonés. Esa imagen de alguien que dará la cara. Aunque se pueda llevar también las bofetadas".

"Hubo un bulo respecto a si mi hijo mayor estaba con ganas de entrar en el Real Zaragoza. No, no, qué va. En absoluto. Todo falso. No hubo nada de nada. Ni me lo dijeron mis hijos, ni se les pasó por la cabeza. Para empezar, no tienen dinero para dar el paso. Hacen falta muchos recursos económicos, como estamos viendo, para hacerse con la propiedad del club. Ni me lo plantearon, ni se les ocurriría planteárselo. Pisan con los pies en el suelo".

"A la afición le digo que sigan apoyando y que sigan siendo abonados y accionistas. Yo soy accionista porque me regaló Agapito varias acciones cuando hicimos la venta. Muy pocas acciones. No recuerdo si 4 ó 40. Es lo único que tengo de él. Y como no me han pedido venderlas, pues ahí las tengo. Pero sobre todo hay que seguir apoyando en la grada, porque los jugadores lo necesitan siempre. Hay que tener fe. El mal trago se pasará y volverá otra vez el sol después del nubarrón".