Renta 2023: ¿Qué errores debes evitar al hacer la declaración?

Revisar cuidadosamente la información personal, familiar y fiscal es crucial para evitar errores en el borrador de la declaración de la renta que pueden llevar a sanciones desde los 100 euros hasta los 30.000 euros por parte de la Agencia Tributaria. El inicio de la campaña para la declaración de la renta 2023–2024, que arranca este miércoles 3 de abril, es el momento idóneo para verificar y actualizar estos datos y presentar el borrador de la renta adecuadamente dentro del plazo estimado, que concluirá el 1 de julio.

Cometer equivocaciones en aspectos como ingresos no declarados, deducciones incorrectas o un erróneo estado civil fiscal puede provocar revisiones por parte de Hacienda, afectando de forma negativa la situación fiscal del contribuyente. Es por ello que se enfatiza la importancia de una revisión meticulosa y la consideración de asistencia profesional para la declaración del IRPF. Estos son algunos de los errores más comunes al hacer la Declaración de la Renta para que no caigas en ellos:

Errores en la información personal y familiar

Al realizar la Declaración de la Renta 2023–2024, es crucial evitar fallos en la información personal y familiar. Por ello, es necesario verificar todos los ingresos tributables, incluidos los intereses, compensaciones por desempleo, y rentas de la economía digital.



Una duda frecuente que suele surgir a la hora de realizar el borrador de la renta es hasta qué edad pueden incluirse los hijos en la declaración. La respuesta es sencilla, tan solo se deberán incluir a los hijos que dependan de sus padres en estos casos:



• Hijos menores de 25 años que vivan con sus padres que ganen menos de 8.000 euros anuales y no presenten el IRPF por su cuenta

• Hijos mayores de 25 años que acrediten una discapacidad y que cumplan los anteriores requisitos.



Otro error habitual es no indicar la numerosidad familiar u olvidar solicitar las deducciones por maternidad y guardería, que asciende a 1.200 euros por niño menor de tres años en el primer caso, y a los 1.000 en el segundo. Siguiendo estas recomendaciones y prestando especial atención a los detalles mencionados, los contribuyentes pueden minimizar los riesgos de errores y asegurar una declaración precisa.

Declaración conjunta

Los criterios para optar por la presentación conjunta de la declaración de la renta varían según la situación familiar. En el caso de cónyuges con matrimonio vigente y sus hijos menores de edad o mayores con incapacidad judicial, todos pueden formar parte de la declaración conjunta. Sin embargo, en parejas de hecho, solo uno de los miembros puede incluir a todos los hijos menores o incapacitados judicialmente en la unidad familiar, mientras que el otro debe presentar su declaración de forma individual.



En situaciones de separación o divorcio, el progenitor con la guarda y custodia de los hijos en la fecha de devengo del IRPF tiene la opción de elegir la tributación conjunta. En caso de custodia compartida, cualquiera de los padres puede optar por la declaración conjunta, mientras que el otro puede elegir presentarla de manera individual.

Omisión de ingresos o deducciones por vivienda

Para presentar la declaración de la renta, también es crucial comprender las normativas específicas que pueden generar confusión y llevar a errores. Un aspecto a destacar es la obligatoriedad de declarar cuando se tienen dos o más pagadores, siempre y cuando el segundo no pague más de 1.500 euros.



Con respecto a las deducciones, es común pasar por alto algunas cuestiones específicas sobre la vivienda, como olvidar declarar la segunda residencia, así como pasar por alto deducciones regionales específicas que podrían ser aplicables según la ubicación del contribuyente.



• En España se puede aplicar un 15% de deducción de los gastos de la vivienda habitual, hasta un límite base de 9.040 euros, siempre que se haya comprado la vivienda antes del 1 de enero de 2013 con un préstamo hipotecario.



• Para propiedades de alquiler en España, los inquilinos pueden beneficiarse de una deducción del 10,05%, con un límite base de 9.040 euros, aplicable a contratos firmados antes de 2015 y con ingresos anuales inferiores a 24.107,20 euros.



• Por otro lado, los propietarios de inmuebles pueden beneficiarse de una deducción del 60% sobre el alquiler obtenido y los gastos de reforma, lo que resalta la necesidad de una revisión detallada para aprovechar al máximo las deducciones disponibles.



En Aragón, hay dos tipos de deducciones por alquiler de vivienda habitual. Por un lado, los propietarios que cedan viviendas al Gobierno aragonés para el Plan de Vivienda Social pueden deducir el 30% de la cuota íntegra autonómica del IRPF derivada de esos alquileres. Por otro lado, quienes hayan realizado una dación en pago de su vivienda habitual pueden deducir el 10% de los pagos de alquiler, con un máximo de 4.800 euros al año, siempre que formalicen un contrato de arrendamiento con opción de compra y cumplan con ciertos límites de ingresos.

Principales incorrecciones

Al presentar la declaración de la renta 2023 - 2024, las incorrecciones en las ganancias de capital e inversiones pueden tener un impacto significativo. Es esencial entender y aplicar correctamente las normas fiscales para las ganancias de corto plazo y largo plazo.



• Corto Plazo: Las ganancias obtenidas de la venta de activos poseídos por un año o menos se gravan como ingreso ordinario, con tasas que pueden llegar hasta el 37% en 2023 y 2024.

• Largo Plazo: Los beneficios de la venta de activos mantenidos por más de un año disfrutan de tasas reducidas de 0%, 15%, o 20%, dependiendo de la escala tributaria del contribuyente.

• Tipos Específicos de Activos: Las ganancias de ciertos activos, como coleccionables, se gravan a una tasa fija del 28% para ganancias a largo plazo.



Para evitar los errores relacionados con la declaración de inversiones, presentarlas cada año puede minimizar erratas relacionadas con el capital y los beneficios, ya que esto reduce la capitalización y los beneficios. En este sentido, también es recomendable buscar vehículos de inversión donde no se requiera la declaración de renta hasta que la inversión se liquide, así como mantener registros detallados de todas las transacciones financieras, incluidas compras, ventas y dividendos.

Necesidad de revisar el borrador

La revisión del borrador de la declaración es un paso fundamental que no debe pasarse por alto para evitar incorrecciones y posibles sanciones. A continuación, se detallan algunos errores comunes y recomendaciones para la declaración de la renta:



• No solicitar el borrador cuando no se está obligado a declarar puede hacer que se pierdan beneficios potenciales

• Confirmar el borrador sin revisarlo adecuadamente es un error común y arriesgado que puede afectar el resultado final y llevar a sanciones.

• No presentar la declaración de renta se considera una infracción leve, grave o muy grave, dependiendo de las circunstancias



Para evitar errores en la declaración de la renta 2023 – 2024 se recomienda modificar el borrador en Renta Web antes de la fecha límite si se detectan fallos, así como utilizar las herramientas proporcionadas por la Agencia Tributaria para realizar cálculos y borradores antes de la fecha límite. Siguiendo estas recomendaciones y prestando atención a los fallos comunes, los contribuyentes pueden asegurarse de presentar una declaración precisa y evitar posibles sanciones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sanciones y multas

Es crucial tener en cuenta las posibles sanciones por errores en la declaración de la renta. La Agencia Tributaria puede imponer multas por datos incorrectos o incompletos. Por ejemplo, un error involuntario puede resultar en una multa de 100 euros, mientras que otros fallos u omisiones podrían acarrear sanciones de hasta 150 euros.

Además, las deducciones incorrectas pueden generar multas del 15% del monto recibido si se consideran graves, y la utilización de documentos falsos para obtener beneficios fiscales puede resultar en sanciones que van desde el 50% hasta el 150% del importe obtenido.



Incluso errores relacionados con el número de identificación fiscal pueden acarrear multas desde 150 euros hasta 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Es crucial revisar detenidamente la declaración para evitar estas penalizaciones.