Teruel recuerda a Miguel Ángel Blanco 27 años después de su asesinato

Mañana se cumplen 27 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de la banda terrorista ETA. La alegría por la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara del zulo en el que ETA le mantenía 532 días secuestrado se rompería 9 días después con el secuestro y después asesinato de Miguel Ángel Blanco. Aquí en Teruel, coincidió con la Vaquilla.

Y de hecho, hoy hace 27 años, salía el alcalde de Teruel en aquel entonces, Luis Fernández Uriel, al balcón minutos antes del campanico y decía: "La Vaquilla es vida, no dejéis que nos "secuestren" la Vaquilla".

Un año en el que, como relata Chema López Juderías en su libro ‘La Vaquilla es nuestra’, se barajó la posibilidad de suspender las fiestas. Y en el que el pañuelo lo puso un niño.

Este viernes las autoridades de la capital turolense han recordado esas 48 horas que tuvieron a España en vilo y crearon, en palabras de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, 'El espíritu de Ermua'.

Unos días que no se recuerdan como ese fin de semana más esperado del año, sino con angustia y con la cabeza pensando en ese joven concejal en el País Vasco. Coincidiendo con el 25 aniversario COPE publicaba el podcast original ‘Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas’, que dos años después, volvemos a ofrecerte.

A lo largo de tres episodios de alrededor de 30 minutos de duración cada uno, puedes realizar un viaje emocional, el mismo que recorrieron las personas que vivieron en primera línea el secuestro del joven político.

Fueron tres meses de intensas investigaciones, en las que COPE pudo entrevistar a todos los que vivieron de cerca los hechos.

Por el podcast de COPE pasan el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, el ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, el Lehendakari José Antonio Ardanza, el ex consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan Mari Atutxa, la hermana de Miguel Ángel, Mari Mar Blanco, el entonces Obispo de Bilbao, monseñor Ricardo Blázquez, el presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, el alcalde de Ermua, Carlos Totorika pero también el juez Baltasar Garzón y el guardia civil Francisco Gil.