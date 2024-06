'La Vaquilla es nuestra': Un viaje sentimental de las fiestas de los últimos 40 años

El periodista turolense Chema López Juderías presenta su libro ‘la Vaquilla es nuestra’. Es un recorrido sentimental y emocionante, pero a la vez divertido y transgresor, por las últimas décadas vaquilleras. Del año que hizo mucho frío a las polémicas por la falta de espacio en la plaza de toros; de la triste Vaquilla de Miguel Ángel Blanco a la del Mundial de Sudáfrica; de los dos años sin fiesta por un virus chino al año que se estrenó un Torico nuevo porque el viejo se rompió.

Por ello, López Juderías ha pasado por los micrófonos de COPE. Nos ha contado qué es y qué no es este libro: " Es un viaje sentimental por las fiestas de las últimas cuatro décadas, que son las que yo he vivido más intensamente. Lo que he querido hacer es, no precisamente hacer un ensayo, porque la ciudad de Teruel ya tiene muchos ensayistas y muy buenos que han documentado toda la historia de la fiesta, lo que quería hacer era un viaje sentimental por estas últimas cuatro décadas, destacando muchas cosas importantes que han pasado en torno a La Vaquilla, pero trufándolo también con anécdotas personales, con cosas que me han pasado, y con cosas que recuerdo con mucho cariño, con mucha tristeza, porque ha habido de todo".

Un libro que surge en el año 2017, lo primero que decidió era el título: "Jugando un poco con la frase esa que los alcaldes y alcaldesas suelen decir desde el balcón. Y eso surgió, creo que fue en 2017, un verano, después de La Vaquilla se me ocurrió".

Lo ha escrito en poco más de cuatro meses: "Mediados de febrero, más o menos es cuando empecé, cuando escribí la primera línea, y bueno, un poco la idea del libro, la que tenía en la cabeza, ha ido cambiando conforme lo iba escribiendo. Porque al principio era un recorrido cronológico desde el viernes hasta el lunes, pero bueno, luego me di cuenta que a lo mejor contaba cosas el sábado que pasaban el viernes o pasaban el lunes, entonces al final decidí hacer capítulos separados, con una particularidad, hay ficción metida por el medio y hay otras cosas que están relatadas, que son reales pero están escritas en forma de relato, un poco con la idea de que el libro fuera como la vaquilla, que es una fiesta muy sorprendente, muy divertida, una fiesta donde pasan muchas cosas, donde pasan muchas cosas surrealistas. pues un poco lo que he querido transmitir en el libro es lo mismo, ese surrealismo vaquillero trasladarlo a un libro y que el lector sobre todo se sorprenda, son capítulos".

Un año en el que además de presentar el libro 'La Vaquilla Nuestra', López Juderías es además el autor del cartel de la Fiestas del Ángel: "Es bastante sorprendente. Siempre me había hecho mucha ilusión, de hecho ya me presenté hace un par de años, me quedé entre los diez finalistas, pero ese año no ganó el cartel y me gusta mucho. Y además yo le doy mucho valor y mucha importancia al cartel de la vaquilla todos los años, porque creo que eso un poco refleja la imagen de la fiesta".

¿A qué tipo de lector quiere llegar con este libro? "Que los vaquilleros más veteranos, los que ya tienen una edad, recuerden muchas cosas que han pasado y que a lo mejor probablemente las tienen en el olvido, pero que en cuanto lean el libro las van a recordar. Pues por ejemplo, el año de los peruanos. Y luego, por el otro lado, también me gustaría que lo leyera la gente joven para entender un poco cómo ha sido la transformación de la fiesta. Para que entiendan un poco cómo se ha transformado la fiesta y cómo se ha transformado la vaquilla en las últimas décadas".

'La Vaquilla es nuestra' estará a la venta hoy en el Jardín de San Pedro, a las 20:00 en la presentación. Y en las próximas horas estará en todas las librerías de Teruel.