Podcast | Escucha el podcast de COPE: 'Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas'

Ya han pasado 26 años del secuestro y posterior asesinato del concejal del PP en Ermua y en la mente de los que lo vivieron sigue aún muy presente. Coincidiendo con el 25 aniversario COPE publicaba el podcast original ‘Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas’, que un año después, cuando se cumplen los 26 años, volvemos a ofrecerte.

A lo largo de tres episodios de alrededor de 30 minutos de duración cada uno, puedes realizar un viaje emocional, el mismo que recorrieron las personas que vivieron en primera línea el secuestro del joven político.

Fueron tres meses de intensas investigaciones, en las que COPE pudo entrevistar a todos los que vivieron de cerca los hechos.

Por el podcast de COPE pasan el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, el ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, el Lehendakari José Antonio Ardanza, el ex consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan Mari Atutxa, la hermana de Miguel Ángel, Mari Mar Blanco, el entonces Obispo de Bilbao, monseñor Ricardo Blázquez, el presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, el alcalde de Ermua, Carlos Totorika pero también el juez Baltasar Garzón y el guardia civil Francisco Gil.

Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas

La alegría por la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara del zulo en el que ETA le mantenía 532 días secuestrado se rompería 9 días después con el secuestro de Miguel Ángel Blanco.

Un relato dramático que puedes escuchar en este podcast original de la Cadena COPE:

Episodio 1 – BOL 5K

Pulsa aquí para escuchar el episodio 1 completo

La localización del zulo en el que ETA mantiene a Ortega Lara secuestrado solo se entiende por una anotación que la policía francesa detecta en una agenda de la que se incauta tras detener en 1996 al responsable del aparato de logística de la banda y a su número dos. Tras meses de vigilancia al comando Goierri, el juez Garzón autoriza una operación en la que intervienen 500 agentes y que se centra en el registro de una nave industrial ubicada en Mondragón (Guipúzcoa). Tras horas de registro, un error cometido por los terroristas permite en el último momento descubrir el zulo y liberar al funcionario de prisiones.

Episodio 2 – Un asesinato a cámara lenta

Pulsa aquí para escuchar el episodio 2 completo

Los días después de la liberación, José Antonio Ortega Lara hablaba poco y muy bajo. Y con un pequeño hilo de voz les dijo a los suyos: “no sabéis cómo son los terroristas. Seguro que ahora matan a alguien”. Ortega Lara estaba seguro de que ETA reaccionaría de alguna manera a su liberación. De que arrebataría la vida a alguien. Aquella feliz mañana del 1 de julio de 1997 se rompería solo 9 días después con el secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco. ETA daba un plazo de 48 horas al Gobierno para acercar a las cárceles vascas a todos sus presos. En total, 600. Si no, moriría. Más de 6 millones de españoles se manifestarían para pedir la libertad. ETA había tomado ya una decisión: sería un asesinato a cámara lenta.

Episodio 3 – Calibre 22

Pulsa aquí para escuchar el episodio 3 completo

ETA cumplió su amenaza. El 12 de julio a las 16.30 h, el concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco aparecía en un paraje boscoso en Guipúzcoa herido de muerte con dos balas del calibre 22 alojadas en la cabeza. La marca del terrorista Txapote. Los médicos no pudieron hacer nada más que certificar horas después su fallecimiento. El equipo forense realizó la autopsia totalmente en silencio. España había contenido la respiración durante 48 horas. Para muchos, el episodio supuso el principio del fin de la banda pero también el olvido o el desconocimiento por parte de las nuevas generaciones. De hecho, en la actualidad el 60% de los jóvenes no sabe quién es Miguel Ángel Blanco.