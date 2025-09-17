Teruel, en la carrera por los Oscar de la mano de 'Sirat'

Teruel se posiciona cada vez mejor a la hora de recibir rodajes de películas, series o anuncios. Sus paisajes han sido el escenario de muchas filmaciones y ahora, las montañas y la estepa turolenses ocupan un lugar destacado en la carrera por el Oscar de la mano de la película Sirat.

Este film fue rodado en su mayoría en la provincia de Teruel y ahora, representará a España en los Óscar. El rodaje de Sirat llegó a Teruel en marzo de 2024. Fueron tres meses de intenso trabajo en varias localidades, destacando entre ellas la rambla de Barrachina, también llamada el Cañón Rojo de Teruel.

También aparecen otras ubicaciones turolenses como una cantera en los alrededores de Villarquemado y la Laguna de Tortajada. La película narra la historia de un padre y un hijo en búsqueda de su hija desaparecida. Para encontrar el escenario perfecto para esta trama el director de Sirat, Oliver Laxe, visito junto a su equipo el desierto de Almería, las Bardenas Reales en Navarra o los Monegros. Ninguna localización terminó de convencerle hasta que llegó a Teruel.

TERUEL, EL ESCENARIO PERFECTO PARA SIRAT

Laxe se quedó "atrapado" con la imagen de la Rambla de Barrachina cuando la vio en fotografías y tras indagar más en internet, decidió visitar este lugar y allí se enamoró aún más, ya que encontró las localizaciones perfectas para sus escenas.

Así, cuando el equipo de Sirat eligió Teruel como el escenario para su película, lo tuvieron claro porque "encaja perfectamente con la estética y con el estilo musical de las raves que se desarrollan en la película". El director del film, Oliver Laxe afirmó en la presentación de Sirat en Teruel que "todos los aspectos a considerar los cumplía la Rambla de Barrachina: desierto, montañas y crudeza".

Otro de los aspectos que gustó al equipo de localizaciones de Sirat fue que "las dos grandes rocas de de la Rambla de Barrachina se asemejan a dos altavoces". Es algo que se ha convertido en todo un icono de esta película. En el rodaje se contó con los servicios fílmicos de Film Teruel City y la Teruel Film Commission.

La película ha sido muy bien acogida en los últimos meses por los turolenses que ya agotaron las entradas para verla en su proyección de estreno en Teruel. Ahora, 'Sirat' inicia su camino para el Óscar esperando a conocer si entra en el primer corte de la Academia, la conocida como 'shortlist' de diez títulos que competirán por el premio a Mejor Película Internacional.

la rambla de barrachina, una ubicación de lujo

La rambla de Barrachina de Teruel tambien ha sido ultimamente el escenario del rodaje de un anuncio protagonizado por Johnny Depp.

El actor americano rodó en este paisaje turolense un anuncio de Dior. Es un enclave prácticamente único en España que nos recuerda al Gran Cañón de Arizona. Sus tonalidades rojizas y anaranjadas, su tierra árida y su paisaje desértico hace que rememoremos las películas del Lejano Oeste.