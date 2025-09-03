Johnny Depp, un puma y perfume: la cara más salvaje de Teruel

Ha tardado cinco meses en ver la luz, pero por fin podemos ver el anuncio que el famoso actor norteamericano Johnny Depp rodó en la provincia de Teruel el pasado mes de abril para la firma Dior. Por entonces, Depp llegó al Aeropuerto de la capital turolense donde fue recibido por el director de estas instalaciones.

"Es una persona muy sencilla, la verdad es que fue muy amable. Había aterrizado en helicóptero y se veía un poco cansado lógicamente porque debía llevar un buen tute de viaje desde Estados Unidos. A pesar del cansancio, no puso ningún reparo en que pudiéramos hablar un momento. Me presenté como el director del aeropuerto y, bueno, le deseé que tuviera una agradable estancia en Teruel", nos contaba en COPE el director del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim.

Desde el Aeropuerto turolense, Depp se desplazó a un pequeño pueblo de la provincia de Teruel de apenas 570 habitantes como es Villaspesa.

Su presencia allí despertó gran expectación. Durante unos días, el protagonista de 'Piratas del Caribe' o 'Eduardo Manostijeras' se paseó por las calles de este municipio, se alojó en sus casas rurales y comió en sus restaurantes rodeado del equipo de grabación de este spot que ahora ha visto la luz.

las ramblas de barrachina como telón de fondo

Este anuncio de Dior protagonizado por Johnny Depp se grabó en la rambla de Barrachina. Es un paisaje prácticamente único en España que nos recuerda al Gran Cañón de Arizona. Sus tonalidades rojizas y anaranjadas, su tierra árida y su paisaje desértico hace que rememoremos las películas del Lejano Oeste. Y en eso precisamente se fijaron desde la marca Dior para promocionar su perfume Sauvage.

Ese halo salvaje de este perfume es lo que se ha reflejado en el anuncio protagonizado por Depp. En él vemos al intérprete de Willy Wonka ataviado con sus característicos sombreros y un poncho. Un puma le acompaña mientras vemos de fondo el espectacular paisaje de la rambla de Barrachina.

"In the wild, everithyng is always in front of you" ("En la naturaleza, todo está siempre frente a ti") dice Depp para cerrar el spot.

teruel se posiciona como territorio cinematográfico

El rodaje de anuncios y películas en los paisajes turolenses está suponiendo todo un motor económico para la zona. En el caso de la rambla de Barrachina, también conocida como Cañón Rojo, son muchos los visitantes que se interesan por conocer este paisaje desértico situado a pocos kilómetros de la ciudad de Teruel. Además de este anuncio de Dior protagonizado por Depp, allí también se han rodado escenas de la película 'Sirat', una de las seleccionadas por España para competir en la carrera por los Oscar.

Ultimamente también se han rodado en la provincia de Teruel varias secuencias de la serie 'The Walking Dead' o la película 'El Páramo'. Se llegó a rodar hasta un reality para la televisión americana, 'The Anonymous', en el que 12 famosos estadounidenses debían convivir en el pequeño pueblo de Cretas.

Todos estos rodajes se impulsan desde la Teruel Film Comission que potencia la industria del cine en la provincia turolense. El año pasado estos rodajes supusieron para Teruel un impacto económico de 4´5 millones de euros.

"Los rodajes tienen un gran impacto económico en Teruel, por ejemplo, para la hostelería de la zona y otro tipo de gremios locales. Este tipo de rodajes suponen un reconocimiento para los municipios turolenses, tiene un efecto promocional muy importante. Es también un revulsivo cultural y social", nos cuenta en COPE el responsable de la Teruel Film Comission, José Antonio Martín, que además afirma que los turolenses son "acogedores por naturaleza" a la hora de dar la bienvenida tanto a los actores más famosos como a los profesionales técnicos de estos rodajes.