Pymes y autónomos turolenses se preparan para usar Verifactu con la ayuda de Caja Rural

Desde el 1 de julio de 2025, todos los programas de facturación en España deben adaptarse a los nuevos requisitos de la Ley Antifraude, incluyendo obligatoriamente la capacidad técnica para integrar Verifactu, el sistema de envío automático de facturas a la Agencia Tributaria. Aunque en esta fase inicial la obligación recae solo sobre los fabricantes de software, las empresas y autónomos deberán adaptarse antes de 2026 si no quieren exponerse a sanciones que pueden alcanzar los 150.000 euros.

Charlas informativas en teruel y alcañiz

Caja Rural de Teruel, en colaboración con Esofitec, Wolters Kluwer y CEOE Teruel, organiza dos jornadas informativas en Teruel y Alcañiz dirigidas a PYMEs y autónomos sobre el nuevo sistema de facturación electrónica Verifactu, que será obligatorio en 2026 como parte de la aplicación de la Ley Antifraude.

La primera de las sesiones tendrá lugar el 16 de octubre a las 10:00 horas en el Salón de Actos del CEEI de Teruel, ubicado en la Zona Centro Empresarial Galileo (La Fuenfresca); la segunda se desarrollará el 29 de octubre a las 9:30 horas en la oficina de Caja Rural de Teruel en Alcañiz, situada en la Plaza Santo Domingo, 6. Ambas jornadas se podrán seguir de forma presencial o por streaming, y concluirán con un espacio de networking y vino español para fomentar el intercambio entre profesionales.

Durante las jornadas se abordarán los principales cambios que introduce Verifactu, un sistema impulsado por la Agencia Tributaria que obliga a los programas de facturación electrónica a registrar y enviar la información de las facturas en tiempo real. Esta medida busca garantizar la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, en línea con lo que ya se aplica en el País Vasco con TicketBAI y Batuz.

Estas acciones informativas se enmarcan en el acuerdo firmado por Caja Rural de Teruel, a través de Banco Cooperativo Español, con las empresas tecnológicas Ukabi y Wolters Kluwer, líderes en soluciones de gestión empresarial. Gracias a esta alianza, los clientes de la entidad podrán acceder a asesoramiento, formación y herramientas informáticas que les permitirán adaptarse con garantías a la nueva legislación.

Con esta iniciativa, Caja Rural de Teruel reafirma su compromiso con el tejido empresarial de la provincia, ofreciendo soluciones prácticas y acompañamiento especializado en un momento clave para la transformación digital de las empresas.

Las PYMEs y autónomos interesados en participar en la sesión de Teruel pueden inscribirse a través de la página web https://bit.ly/VerifactuTeruel16oct y para la organizada en Alcañiz a través de la dirección https://bit.ly/VerifactuAlcaniz29oct.