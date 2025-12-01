Todo lo que tienes que saber para vacunarte en el Hospital Isabel Zendal de Madrid: ¿Hace falta cita? ¿Gripe, Covid o las dos?

El inicio del invierno meteorológico en Madrid ha coincidido con niveles de gripe muy altos, más de lo habitual para estas fechas. Tal y como han contado Gonzalo Zaballa y Sofía Carrillo en el programa 'La Linterna de Madrid' de COPE, la campaña de vacunación se presenta como la principal herramienta para combatir la situación, con los casos de gripe duplicándose en el último año. Por ello, el Hospital Isabel Zendal ha comenzado a vacunar a toda persona que se presente en sus instalaciones sin necesidad de cita previa.

El proceso es tan sencillo como llegar y hacer cola en una de las dos salas habilitadas para la vacunación en el centro, según ha informado Sofía Carrillo. Los ciudadanos pueden elegir si desean recibir la vacuna de la gripe, la del Covid o ambas. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 20:30 de la tarde.

Éxito de la convocatoria sin cita

La medida, en marcha desde el pasado viernes por la tarde, ha tenido una gran acogida. La directora de enfermería del Zendal, Isabel García, ha contado que si antes se vacunaban a unas 60 personas al día, ahora alcanzan esa misma cifra en solo una hora. "Con el incremento de los casos y la comunicación por parte de la consejería de que en el Zendal se vacuna sin cita, evidentemente, ha aumentado un poquito la afluencia", ha explicado García, quien ha añadido que esto es lo que esperaban.

EFE Imagen del Hospital Isabel Zendal de Madrid

La afluencia de madrileños ha sido tal que han vuelto las filas al hospital, algo que no se veía desde el inicio de la pandemia. "Tenemos incluso un poquito de fila, que no ocurría desde los inicios de la vacunación del COVID, pero, bueno, lo estamos solventando con cierta celeridad", ha señalado la directora de enfermería. Este aumento en la demanda era, de hecho, el objetivo esperado con la liberalización de la vacunación.

Tenemos incluso un poquito de fila, que no ocurría desde los inicios de la vacunación del COVID" Isabel García Directora de Enfermería del Zendal

¿Quién puede vacunarse?

Aunque la campaña de vacunación está dirigida especialmente a los mayores de 60 años, personal sanitario, embarazadas y enfermos con otras patologías, cualquier persona mayor de 18 años puede acudir al Zendal para recibir sus dosis. No es necesario pertenecer a ningún grupo de riesgo específico para poder vacunarse en el hospital de pandemias.

Expertos como Jordi Cano, investigador del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos Tercero, insisten en que la única solución es inmunizarse, ya que "el virus está hecho para mutar y está hecho para infectar, y nosotros siempre vamos a ir por detrás". El objetivo es que, si todos nos vacunamos de la gripe con una eficacia del 60 %, probablemente no habría gripe. Una enfermedad que, según la definición clínica consensuada, provoca fiebre de inicio brusco, dolor de cabeza, cansancio general y síntomas respiratorios.