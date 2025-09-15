Los pueblos de Teruel en pie de guerra: una empresa americana quiere almacenar CO2 en su subsuelo

El Movimiento Ciudadano Teruel Existe ha puesto a disposición de todos los ayuntamientos, colectivos, empresas y particulares las alegaciones para oponerse a la concesión del Permiso de Investigación para el proyecto de almacenamiento de dióxido de carbono en la Comarca del Maestrazgo.

El documento de las alegaciones está disponible para descargar en su página web, acompañado de las instrucciones necesarias para presentarlas. Informan que el plazo es hasta el día 5 de octubre, inclusive.

El grupo de energía y medioambiente del Movimiento ciudadano ha redactado estas alegaciones y ha denunciado públicamente la peligrosidad de este proyecto en una zona de elevado patrimonio natural. Además, han denunciado la carencia total de documentación en el proceso de información pública, algo que valoran como “inaudito e intolerable”.

Las alegaciones de Teruel Existe denuncian que el proyecto carece de documentación expuesta a información pública y que no existe ni plano de situación, ni ubicación concreta de dónde van a hacer los sondeos. Además, resaltan que no se ha hecho estudio de impacto ambiental ni estudio de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 y sobre el Geoparque del Maestrazgo. Tampoco tiene un estudio arqueológico ni un estudio de avifauna.

Igualmente, recuerdan que el espacio elegido para ubicar el proyecto es de “gran importancia medioambiental” y que la implantación de este proyecto de almacenamiento “hipotecaría el futuro de los pueblos de esta comarca y arruinaría el turismo”. Asimismo, añaden, supondría un riesgo de contaminación para los acuíferos de la zona y de las comarcas cercanas, también de la provincia de Castellón.

Por otra parte, recuerdan que, de seguir adelante, sería la primera vez que se instale un depósito de estas características sin aprovechar un antiguo yacimiento petrolífero o de carbón, lo que sin duda acrecienta el riesgo sísmico en la zona y la falta de seguridad. “Jamás debería instalarse un proyecto así en el Maestrazgo. Estamos hartos de que utilicen la provincia de Teruel para ubicar en ella todo aquello que desechan en otras partes. Estamos hartos de ser territorio de sacrificio”, indican.

Desde el Movimiento ciudadano Teruel Existe instan al Gobierno de Aragón a actuar ante lo que consideran un “atropello”. “El Gobierno autonómico tiene la oportunidad de rechazar este proyecto de almacenamiento de dióxido de carbono denegando el permiso de investigación a la empresa “Iberia Decarb Hub Aragón”, señalan.

Para presentar las alegaciones, como explican en su página web, hay que descargar el documento, rellenarlo con los datos y firmarlo. Posteriormente, en la Dirección General de Minas del Gobierno de Aragón hasta el día 5 de octubre, inclusive.

"falta documentación"

Es un proyecto que aun esta en fase de investigación pero que supondría ocultar en el subsuelo de los pueblos de esta zona las emisiones de CO2 de las industrias para que estas pudieran presumir de emitir menos emisiones a la atmosfera. Lo llevaría a cabo además, una empresa americana.

La autorización para este proyecto debe darla el ejecutivo central pero Chunta, PSOE, Teruel Existe y el PAR ya han pedido al Gobierno de Aragón del PP que lleve el asunto a los tribunales. El proyecto esta en exposición publica y Teruel Existe denuncia falta de documentación. El almacenamiento de CO2 en el subsuelo afectaría a los municipios de Mirambel, Cantavieja, Tronchón, Villarluengo y Cañada de Benatanduz.