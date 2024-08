¿Por qué es especialmente importante donar sangre durante el mes de agosto? "Dos motivos"

En Aragón cada día se necesitan 200 bolsas de sangre y plasma. Y es que, escucha este dato, en accidentes de tráfico son necesarias hasta 30 bolsas de sangre para atender a los heridos. Ello hace que el papel del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón sea fundamental.

Pero para que el Banco de Sangre mantenga su labor, necesita la colaboración de todos los aragoneses. En 2023 se registraron 42.500 donaciones. Y se calcula que este año, las donaciones de sangre están aumentando un 4%. Además, donando sangre puedes aprovechar para inscribirte también como donante de médula.

Las transfusiones de sangre son necesarias para ayudar a víctimas de accidentes de tráfico, pero también hacen falta en muchas operaciones, tratamientos de enfermedades o incluso, partos. Y es que agosto es un mes de alta necesidad por desplazamientos y posibilidad de accidentes.





¿Por qué agosto? Nos lo ha explicado la directora-gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet: "Siempre hace falta sangre. Pero este mes, tenemos un riesgo elevado de que pueda haber más accidentes, y que los donantes al cambiar un poco sus hábitos y sus costumbres e irse de vacaciones, pues a lo mejor pueden no estar en el lugar de la donación, el día que toca. Por eso hacemos esos llamamientos y esos recordatorios, para que aunque se vayan de vacaciones no se olviden de donar. Son totalmente imprescindibles para la sanidad, los donantes son los imprescindibles de la sanidad, si no hay sangre la sanidad se pararía".

Así que, si quieres aportar tu granito de arena, estas son las fechas y lugares donde podrás donar sangre durante el mes de agosto en la provincia de Teruel. El 6 de agosto en Cantavieja, el 8 de agosto en Mosqueruela, el 22 de agosto en Albarracín y el 27 en La Puebla de Valverde. En todos el horario será de 18:00 a 21:00. Además, en Teruel podrás donar, en el hospital Obispo Polanco, los días 13 y 29 de agosto de 17:00 a 21:00.