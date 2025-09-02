La piloto Laura Aparicio busca hacer historia en Montecarlo: "Queremos ser el primer equipo femenino en el circuito"

La piloto aragonesa Laura Aparicio busca hacer historia en Montecarlo. Laura quiere formar parte del primer equipo femenino en correr en el Eco Rally de este mítico circuito, una categoría que se lleva disputando en Montecarlo desde hace 10 años con los vehículos sostenibles como grandes protagonistas.

"Nunca un equipo femenino ha competido en el Rally de Montecarlo en esta disciplina que lleva unos 10 años en competición. Mi compañera Alba y yo seríamos el primer equipo 100% femenino en competir en este Eco Rally. Me encantaría ser el primer equipo femenino de la historia en conseguirlo y sería además, un salto importante en mi carrera deportiva", nos cuenta Laura en COPE.

Sin embargo, competir en Montecarlo no es nada sencillo... ni barato. Hacen falta para ello apoyos económicos y patrocinadores: "Es una prueba mundial y se necesitan recursos económicos para poder pagar la inscripción, la estancia y una semana de carreras por el rally de Montecarlo".

COPE.ES Laura Aparicio, piloto referente en el automovilismo femenino

En esa búsqueda de apoyos, Laura se ha inscrito en la plataforma 'Ellas son de aquí'. Se trata de una iniciativa en la que las mujeres deportistas pueden presentar sus proyectos y objetivos de la temporada. Las embajadoras de esta plataforma deciden qué proyectos apoyar para poder becar a estas deportistas y que empleen ese apoyo económico en competir.

automovilismo y docencia, las dos vocaciones de laura

Laura Aparicio cuenta ya con una importante trayectoria. Ha representado a España en las Olimpiadas del Automovilismo en dos ocasiones siendo seleccionada por la Real Federación Española de Automovilismo. Fue campeona del mundo en el Fia Motosport de Valencia y actualmente, marcha líder del campeonato de España de Eco-Rallyes en la categoría de vehículos híbridos: "Espero poder terminar la temporada en puestos de cabeza, ojalá ser Campeona de España".

A pesar de esta gran trayectoria, Laura no puede dedicarse únicamente al automovilismo. Para poder salir adelante, debe compaginarlo con la docencia y la preparación de sus oposiciones. "Además del automovilismo, mi otra gran vocación es ser maestra. Durante unos años me encantaría poder dedicarme enteramente al automovilismo, pero para eso se necesita un apoyo económico muy fuerte. Lo primero es poder hacer frente a los gastos y después, poder vivir de ello", asegura Laura que de momento es interina y compagina todo esto además, con estudiar unas oposiciones.

movilidad ecológica: la sostenibilidad tiene premio

En estos últimos años, Laura se ha convertido en una referente de las cuatro ruedas y en concreto, del automovilismo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta joven de Alcañiz compite a nivel nacional e internacional con vehículos sostenibles. Unas carreras en las que no solo gana quien es más rápido, sino quien es más regular y a su vez, consume menos combustible y emite menos contaminación a la atmósfera.

"Competitividad y sostenibilidad pueden ir de la mano" Laura Aparicio Piloto

"Mi objetivo es seguir demostrando que la competitividad y la sostenibilidad pueden ir de la mano, y seguir abriendo camino para que más mujeres se animen a formar parte de este apasionante deporte", asegura Laura.

La piloto aragonesa considera que la movilidad sostenible "no es el futuro, es el presente". Ella misma tuvo que adaptarse a una nueva forma de conducción a la hora de utilizar vehículos sostenibles. "Vengo de correr en karting, circuitos... y ahí gana quien más corre, pero en las competiciones Eco el ganador es el más eficiente y el más regular. Mi conducción ha cambiado y es una experiencia más", nos cuenta en COPE.

COPE.ES Laura Aparicio en una de sus carreras

A partir del 15 de septiembre sabremos si Laura consigue los apoyos necesarios para poder competir en el Eco Rally de Montecarlo. Si quieres conocer mejor a esta piloto aragonesa y apoyarla en su trayectoria automovilística puedes visitar su web lauraaparicioracing.org.