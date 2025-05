El 'Oro Rojo' de la provincia de Teruel: “Hasta 4.500 euros el kilo”

Monreal del Campo se prepara para acoger este fin de semana la 5ª Feria de su Oro Rojo. Es la especia más cara del mundo. Fíjate, un kilo de este producto puede llegar a valer 4.500 euros.

Te hablo, por supuesto, del azafrán. Un producto que, en los últimos años, ha tenido cosechas muy pobres porque el tiempo no ha acompañado. Aunque mirando hacia atrás hubo años en los que no solo eran buenas las cosechas, si no que se exportaba y además, no poco. José Ramón Plumed es el gerente de Azafranes Jiloca y ha pasado por Herrera en COPE: "En los años buenos, hace más de 5 años, llegábamos a exportar la mitad de la producción. Ahora, que las cosechas no han sido tan buenas, preferimos que se quede para el cliente nacional".

Te voy a dar varios datos. A día de hoy se calcula que en la provincia de Teruel hay unas 25 hectáreas en la que se produce el azafrán, cuando hace 40 años eran 350. Es decir, 14 veces menos terreno. Fíjate, en 1914 se producían 36 toneladas de azafrán, 100 años después, hablamos de unos 15 kilos al año que además, es la mitad que hace una década.

Las lluvias de estos primeros meses del año dan a entender que puede ser la primera buena campaña desde hace tiempo. No obstante, habrá que esperar a que pasemos un septiembre-octubre frío para poder confirmarlo.

Hablar del azafrán es hablar de un producto de gran relevancia tanto en lo histórico como en lo actual, tanto en Monreal como en toda la comarca del Jiloca. Mario Latorre es el alcalde de Monreal del Campo y ha pasado por Mediodía COPE: "El azafrán en Monreal ha sido durante años, y me atrevería a decir casi siglos, un motor económico. Es un trabajo muy laborioso el que se realizaba, pero las familias en 15-20 días trabajaban intensamente y eran unos ingresos complementarios a la vida diaria de muchas familias que ha servido para poder comprar maquinaria, para poder comprar tierras y bienes en la localidad y poder progresar de manera importante las familias".

Con todo ello, Monreal del Campo espera este fin de semana a unas 6.000 personas en la 5º edición de la Feria del Azafrán. Tres días en los que, además de girar en torno al oro rojo, también va a haber actividades como el tiro con arco, talleres, exposiciones de vehículos clásicos o de maquinaria agrícola y sorteos. Y además, con fines solidarios: "Un almuerzo y una comida en la que todo lo que se recaude lo donaremos a ATADI Monreal"

Toda esa historia del azafrán, además de show cooking, degustaciones o ponencias, se va a poder disfrutar este fin de semana en Monreal.