El Gobierno de Aragón trabaja en mantener el Gran Premio de MotoGP en Alcañiz aunque reconocen que es difícil

El Gobierno de Aragón ha reafirmado su compromiso con Motorland, subrayando las dificultades que enfrenta la renovación del contrato con MotoGP bajo la nueva dirección de Liberty Media, actual propietaria de Dorna. El presidente de Motorland, Manuel Blasco, ha asegurado que la renovación no será sencilla ni barata, debido a la competencia internacional y a factores estructurales que juegan en contra del circuito aragonés. Entre las debilidades se encuentran las deficientes infraestructuras de comunicación, la escasa población en la zona, la limitada capacidad hotelera y el interés de Dorna por expandirse hacia mercados emergentes como India o países árabes, que ofrecen inversiones sustanciales.

Pese a ello, también ha destacado fortalezas como la calidad del circuito, reconocido tres veces como el mejor del Mundial, el respaldo de pilotos como Marc Márquez, la historia automovilística de Alcañiz y la implicación del Gobierno con nuevas inversiones. El presidente de Motorland ha expresado su voluntad de cerrar un nuevo acuerdo para asegurar grandes premios entre 2027 y 2031 y ha pedido públicamente el apoyo del Partido Socialista para afrontar el elevado coste del canon, que actualmente ronda los 12 millones de euros por evento. También ha apelado a la prudencia hasta que se puedan anunciar avances concretos.

debate en el pleno de las cortes de aragón

Manuel Blasco ha atribuido la solicitud de comparecencia del PSOE a que este partido "intenta sacar un poco la cabeza en el Bajo Aragón, especialmente en Alcañiz", indicando que "ahora tienen una pequeña oportunidad porque Dorna no ha firmado con el Gobierno de Aragón la renovación".

Ha espetado al diputado del PSOE Ángel Peralta lo siguiente: "Exige al Gobierno justo lo que ustedes no hicieron cuando gobernaron", añadiendo que una de las causas de que el PP ganara las elecciones municipales de 2023 en el Bajo Aragón fue que "no hubo interés por parte del Gobierno de que hubiera Gran Premio en 2023 y eso ahora tampoco nos beneficia porque un gran premio que hoy está y mañana no está no es una carta de presentación razonable".

En 2023 "llega el PP al Gobierno y se compromete con Motorland, pone dinero en el presupuesto", ha continuado el consejero, apuntando que se reasfaltó el circuito, se recuperaron pruebas y se cambió la gerencia.

"Cuando Dorna ve que todo Aragón está detrás del proyecto, las posibilidades de que consigamos una renovación del veintisiete al treinta y uno son más", ha manifestado Manuel Blasco, quien ha dejado claro que el Ejecutivo de Jorge Azcón "está plenamente comprometido con el proyecto de Motorland".

En representación del PSOE, Peralta ha afirmado que "el Gran Premio de MotoGP se encuentra en un punto crítico" porque "a partir de 2027 Aragón podría quedarse fuera del calendario del campeonato, un hecho que ha generado una profunda preocupación en el territorio".

Ha alertado de "la alarmante falta de compromiso institucional" y "la debilidad política y el desinterés hacia un proyecto que ha sido bandera del desarrollo del Bajo Aragón histórico desde su creación", echando en falta "una estrategia clara o una hoja de ruta para garantizar la permanencia de este evento", tras lo que ha rechazado "las declaraciones ambiguas" de Blasco "dejando abierta la posibilidad de que Aragón pierda definitivamente esta prueba del mundial de motociclismo".

Peralta ha enfatizado que "la celebración anual del Gran Premio de MotoGP en Motorland no es simplemente un evento deportivo", sino "un motor económico de primer orden para el Bajo Aragón, para la provincia de Teruel por extensión, para toda la Comunidad Autónoma: Su impacto va mucho más allá del fin de semana de la competición".

Ha destacado el "impacto directo" en ingresos por alojamientos, restauración, movilidad, servicios turisticos y contratación de personal eventual, señalando que "decenas de negocios locales hacen el agosto en septiembre, este año en junio".

A la vez, "el impacto indirecto es igualmente importante: La visibilidad internacional del circuito contribuye a la imagen de la marca de Aragón como destino deportivo, turístico y cultural", ha continuado Peralta, observando que "las retransmisiones de MotoGP llegan a más de 200 países, proyectando imágenes de Motorland y del propio Aragón a millones de espectadores".