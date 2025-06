El Gobierno de Aragón impulsará más de 100 viviendas de alquiler asequible en Teruel

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha participado en un desayuno de trabajo organizado por el Diario de Teruel bajo el epígrafe ‘La vivienda a debate’, en el que ha puesto cifras a la política de vivienda del Gobierno de Aragón tanto en Teruel capital como en la provincia: “Antes incluso de llegar al ecuador de la legislatura ya hemos impulsado 176 viviendas públicas en la provincia de Teruel, 43 del Programa 700 para rehabilitación y regeneración de casos urbanos en 21 municipios y 133 para los trabajadores en 18 municipios turísticos de la provincia”, ha recordado López.

Además, el consejero ha aprovechado la cita para cifrar en 104 las viviendas que se edificarán en el suelo cedido por el Ayuntamiento de Teruel en la calle Italia, con lo que serán 14 más del mínimo exigido en los pliegos de la concesión demanial que, si la mesa de contratación lo aprueba, promoverá y gestionará Habitalia Teruel S.L., en régimen de alquiler asequible durante 75 años y con ayudas directas del Gobierno de Aragón durante 15 años para que los futuros inquilinos no tengan que destinar más del 30% de sus ingresos a pagar la cuota mensual. “De esta manera –ha apuntado el consejero- los beneficiarios de las mismas pagarán alquileres mensuales de entre 333 y 723 euros, dependiendo del tamaño de la vivienda”. En la oferta presentada, Habitalia Teruel S.L. redujo en un mes el plazo de ejecución de las 104 viviendas, con lo que serán una realidad en diciembre de 2027.

MÁS VIVIENDAS EN 60 MUNICIPIOS

Más allá de las 176 viviendas ya impulsadas a lo largo y ancho de la provincia y de las 104 de la capital, Octavio López ha anunciado 179 viviendas públicas más en 60 municipios. De estas, 108 corresponden a la Fase II del Programa 700, de la que se beneficiarán en 57 localidades, mientras que las 71 viviendas restantes formarán parte del futuro Programa +3000 que el Departamento de Fomento está ultimando y que prevé promociones de vivienda pública de alquiler asequible con opción de compra a diez años en Alcañiz (35 viviendas), Alcorisa (24 viviendas) y Andorra (12 viviendas).

“En este último caso, se trata de concesiones sobre suelos patrimoniales en las que, al contrario de lo que sucede en las concesiones demaniales de las capitales, sí se pueden vender las viviendas, con lo que vamos a establecer un periodo de diez años en régimen de alquiler asequible con ayudas a los inquilinos y, después, quienes estén interesados podrán adquirirlas a un precio ventajoso y, si no, será el propio Gobierno de Aragón quien se las quede para incorporarlas a su parque público inmobiliario”, ha explicado Octavio López.

Durante su intervención, el consejero ha agradecido tanto al Ayuntamiento de Teruel como a la Diputación Provincial de Teruel su implicación y su colaboración con el Gobierno de Aragón para ir de la mano “en un asunto tan importante y que requiere tanta urgencia como es el de la vivienda, el principal problema de los españoles y de los aragoneses, que se cebra sobre todo con los jóvenes”. En este sentido, López ha recordado que el 80% de las viviendas públicas que se impulsan están reservadas a jóvenes de entre 18 y 39 años.

“Este importante número de viviendas que ya tenemos en marcha y las que acabo de anunciar no serían posible sin la cesión gratuita del suelo de la calle Italia por parte del Ayuntamiento de Teruel, por lo que quiero agradecer a su alcaldesa, Emma Buj, su disposición para ayudar en la solución del problema”, ha manifestado el consejero. “Del mismo modo –ha añadido- hay municipios pequeños que no hubieran podido disponer de suelos sobre los que rehabilitar y promover viviendas con nuestro Programa 700 si la Diputación Provincial de Teruel no hubiera ayudado con subvenciones a los ayuntamientos para adquirirlos, por lo que es de justicia agradecerle también al presidente Joaquín Juste la complementariedad de su plan de vivienda con el del Gobierno de Aragón”, ha concluido López.