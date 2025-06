Las futuras madres de Teruel se plantan ante el posible cierre de los paritorios: "Esto va más allá"

La sanidad sigue siendo la gran protagonista de las polémicas a las puertas del verano en la ciudad de Teruel. Hace unos días se conocía que el Hospital San José va a cerrar una planta durante el verano para la instalación del aire acondicionado. Además, se han cerrado otras 30 camas en el Hospital Obispo Polanco. Con todo ello, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, aseguraba que "actualmente hay 80 camas libres en el Hospital Obispo Polanco. Por lo que todos los pacientes que están en el Hospital San José podrían estar. Es el mejor dato que mata al relato que se ha vendido en los últimos días".

A esos cierres, ahora se suma el hipotético cierre de los paritorios en el Hospital Obispo Polanco. En palabras del grupo socialista en las Cortes, "este sábado no habrá paritorio en el Hospital de Teruel por falta de especialistas".

La posibilidad de cierre de los paritorios había sido alertada por los propios trabajadores en las últimas semanas pero, tal como han trasladado ellos mismos y de lo que ha hecho eco el PSOE, "el Salud ha hecho caso omiso de los avisos. A la falta de ginecólogos se suma, además, el que solo vaya a haber un anestesista durante la mayor parte del mes de julio, lo que dificultará optar a la epidural".

Denuncia a la que también se ha sumado Teruel Existe, a través sus múltiples altavoces. Manuel Gimeno, portavoz del Movimiento ciudadano Teruel Existe, ha alertado de que el hospital Obispo Polanco se encuentra en estos momentos “en una situación límite”.

Lo que denuncian que se suma a un deterioro que viene “desde hace muchos meses”. “El Servicio de Ginecología desde el lunes pasa de nueve a tres especialistas para las guardias y, si el próximo día 21 no hay nuevos facultativos contratados, cerrará el paritorio”, ha explicado Gimeno, quien ha seguido enumerando otras carencias: “Radiodiagnóstico, desde hace meses no puede cubrir la totalidad de las guardias presenciales y no hay otorrinos para las guardias”.

“La plantilla teórica de anestesistas del Polanco es de 14 especialistas. Sin embargo, por diferentes circunstancias, operativos para hacer guardias sólo hay 8. De tal forma, cada día 2 facultativos hacen guardia presencial en el Hospital durante los meses de julio y agosto con una previsión de entre 8 y 11 guardias mensuales. Mientras que, por ejemplo, en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza la plantilla orgánica es de 104 anestesistas y realizan una media de entre 2-3 guardias al mes", ha añadido.

las futuras madres, indignadas

Desde que han salido los rumores del posible cierre del paritorio del Hospital Obispo Polanco de Teruel, la respuesta ciudadana no se ha hecho esperar. En las últimas horas, se están recogiendo firmas tanto de forma presencial como virtual con el objetivo de frenar el cierre y exigir una atención sanitaria segura, cercana y digna para las mujeres embarazadas. En menos de 24 horas, se han recolectado más de 8.000 firmas online. Diana García, una futura madre afectada, participa activamente en esta movilización y nos ha contado en COPE que hay muchas madres asustadas.

Diana ha mencionado el caso de una mujer que sale de cuentas precisamente el sábado, el día señalado para el posible cierre del servicio. A esta situación se suma la saturación del hospital, incluso para pruebas rutinarias como las correas. Nos ha contado que muchas madres sufren la falta de sueño y el estrés que por esta incertidumbre.

Diana ha subrayado que el problema no solo afecta a las embarazadas, sino también a todas las mujeres, dada la situación crítica del servicio de ginecología. Además, menciona que en julio solo habrá un anestesista para todo el hospital, lo que pone en riesgo múltiples servicios quirúrgicos, especialmente en momentos de alta demanda como la Vaquilla. El movimiento espera que esta presión social motive al Gobierno de Aragón a actuar.

sanidad asegura que la asistencia está garantizada

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha negado que se vaya a cerrar el paritorio del Hospital Obispo Polanco de Teruel, aunque ha reconocido la existencia de problemas con el personal facultativo en el ámbito rural. Unas dificultades que, ha remarcado, "vienen de atrás" y a las que ha de hacer frente todo el territorio nacional.

"Hay asistencia en los paritorios, la hay y la habrá", ha asegurado el consejero, que ha tachado de "alarmista" la información sobre su posible cierre ante la falta de ginecólogos para cubrir las guardias, tal y como han advertido los propios profesionales, el sindicato CESM y Teruel Existe.

"Es muy fácil criticar cuando se está al otro lado, lo que hace falta es estar en el Gobierno, tomar medidas y seguir trabajando para que esto mejore. Y es lo que vamos a seguir haciendo y con los resultados que hemos conseguido hasta el día de hoy", ha defendido. Además, ha puesto en tela de juicio que el objetivo de quienes se concentran frente al Hospital Obispo Polanco de Teruel sea mejorar la asistencia sanitaria y ha señalado a alguno de ellos "por tener intereses en la sanidad privada"