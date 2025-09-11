Así va a ser la Semana Europea de Movilidad en Teruel: "En 2024 llegamos a 4.000 personas"

Del 16 al 22 de septiembre, Teruel celebrará un año más la Semana Europea de la Movilidad para concienciar a la población sobre la seguridad vial y fomentar el uso de medios de transporte sostenibles, con actividades dirigidas a todos los públicos.

Durante la Semana Europea de la Movilidad en Teruel se desarrollarán talleres de educación vial dirigidos a niños de 2 a 10 años, que se llevarán a cabo en el parque infantil de tráfico, donde los más pequeños, acompañados por sus padres, podrán aprender de manera práctica sobre señales, semáforos y normas de circulación.

Además, se les entregarán obsequios como peluches, guantes reflectantes y chalecos de seguridad para reforzar la enseñanza de hábitos seguros.

Para jóvenes y adolescentes se ofrecerán charlas centradas en el uso seguro de bicicletas y vehículos de movilidad personal, que incluyen la enseñanza de la normativa, el uso obligatorio del casco, las señales de ciclista y consejos de seguridad.

También se abordará la conducción bajo los efectos de alcohol y drogas, especialmente dirigida a universitarios y futuros conductores, con el objetivo de concienciar sobre los riesgos de la imprudencia vial.

La semana también incluye programas específicos para colectivos vulnerables, como personas migrantes, jóvenes en riesgo de exclusión social y personas con diversidad funcional.

Asimismo, se llevarán a cabo jornadas de puertas abiertas en el parque infantil de tráfico, con cita previa, para que los participantes puedan practicar la circulación respetando las normas de tránsito.

Paralelamente, se realizarán controles informativos y se entregarán trípticos en español, inglés y francés con información básica sobre seguridad vial, especialmente para usuarios de bicicletas y vehículos de movilidad personal.

En la presentación de la programación, que se ha realizado este jueves en el ayuntamiento de Teruel, la concejal de Juventud, Lucía Gargallo, ha destacado la importancia de sentar las bases de la educación vial desde edades tempranas.

Por su parte, el jefe de la Policía Local, Pedro González, ha explicado que la Semana Europea de la Movilidad complementa un trabajo que se realiza durante todo el año con colegios, institutos, universidades, residencias de mayores y asociaciones diversas.

Asimismo, el responsable de la Unidad de Educación Vial, Javier Fuertes, ha subrayado que el objetivo de estas actividades es llegar a todos los colectivos vulnerables de Teruel, especialmente a niños y jóvenes, para enseñarles hábitos de movilidad segura y fomentar el transporte sostenible.