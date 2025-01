Así el cartel de las Bodas de Isabel 2025: "No solo representa a la leyenda"

Ya conocemos el que será el cartel de la próxima edición de las Bodas de Isabel. Pero no va a ser solo un cartel, que por cierto estará en FITUR. También va a ser la puerta de entrada para aquellos que no conocen el fin de semana en el que se recrea la más bella historia de amor jamás contada. Lo vamos a ver en redes sociales, en las pantallas gigantes o en el programa de actos con difusión nacional e internacional.

Raquel Perelló, nacida en Denia y licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Valencia, ha destacado por su trayectoria en diseño gráfico, una disciplina que la apasiona profundamente. Desde su infancia, el arte ha ocupado un lugar central en su vida, tal como ha explicado: “Inicié de manera muy temprana mi trayectoria en el dibujo y la pintura junto a mi abuelo. Mi interés por el arte y la búsqueda de formas de expresión a través de él han sido constantes en mi vida”. Tras descubrir el diseño gráfico durante sus estudios universitarios, decidió especializarse realizando un máster en Artes Gráficas en Valencia. Actualmente, trabaja como diseñadora gráfica.

En esta edición, el jurado ha valorado especialmente la calidad técnica y artística de las propuestas recibidas: “Todos los carteles presentados han demostrado un profundo conocimiento de nuestra fiesta y un trabajo profesional en su elaboración”. Sin embargo, “El Beso negado” ha destacado por su armonía, su paleta de colores y su capacidad para conectar con todos los públicos. El jurado ha señalado que la ilustración no solo representa la historia de los Amantes de Teruel, sino que captura un momento específico y simbólico de la recreación teatral de las Bodas de Isabel.

Para Raquel Perelló, tiene un significado muy especial. Aunque no es de Teruel, es una entusiasmada por esta fiesta, a la que lleva asistiendo desde hace varios años: “Desde la primera vez que fui, me enamoré de los trajes, de la impresionante representación teatral, de su hermosa prosa y del ambiente tan mágico que se respira. No hay mejor manera de contribuir a esta maravillosa celebración que creando el cartel que representará el evento”.

El concurso también ha reconocido a dos finalistas: Blanca Sánchez Izquierdo, de Teruel, con su obra “Teruel, testigo del Amor”, y Jaume Gubianas Escudé, de Navás (Barcelona), con su propuesta “Reencuentro”. Ambos trabajos han sido elogiados por su calidad y creatividad.

La presentación de “El Beso negado” marca el inicio de los preparativos para las Bodas de Isabel 2025, que se celebrarán del 20 al 23 febrero. Este evento, que combina teatro, historia y tradición, es uno de los mayores atractivos culturales de Teruel.