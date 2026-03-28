Zaragoza se pone en marcha contra el cáncer con un circuito que prevé superar los 12.000 participantes

Arranca la segunda edición de En Marcha Contra el Cáncer “Circuito DPZ Fundación Caja Rural de Aragón”, un programa de marchas no competitivas que recorrerá la provincia de Zaragoza a lo largo del año. La iniciativa, coorganizada por la Asociación Española Contra el Cáncer y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), persigue un doble objetivo: promover hábitos de vida saludables entre la población y recaudar fondos para la investigación y el apoyo a pacientes y familiares.

El circuito retoma el camino tras el éxito de su primera edición en 2025, en la que participaron cerca de 11.000 personas en 38 localidades. Para este año, las expectativas son aún mayores: se espera superar los 12.000 participantes y llegar a más de 50 municipios de la provincia, consolidando el evento como una de las citas solidarias más importantes del territorio.

Un doble objetivo: prevención y recaudación

La adopción de hábitos de vida saludables, como la práctica regular de ejercicio físico, es clave en la prevención del cáncer y otras patologías. En este sentido, el circuito busca "educar en hábitos saludables de vida, sacar a la gente a andar a la calle y normalizar la práctica del ejercicio físico", según explica Patxi García, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza. Además, se busca concienciar sobre la importancia de los programas de cribado, por lo que se entregará a todos los inscritos un folleto informativo sobre la prevención del cáncer colorrectal y los cuidados necesarios para una correcta exposición al sol.

Queremos educar en hábitos saludables de vida y concienciar en la prevención" Patxi García Gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza

La recaudación es el otro pilar fundamental de la iniciativa. La inscripción para cada marcha tiene un coste de 10 euros, y la totalidad de los fondos se destina íntegramente a la misión de la Asociación. "Gracias a los patrocinios podemos destinar la inscripción completa a los fines de la entidad", subraya García, destacando el papel crucial de los colaboradores para cubrir los gastos de organización y permitir que cada aportación individual tenga un impacto directo.

Marchas accesibles para toda la familia

El formato del evento consiste en marchas no competitivas de aproximadamente cinco kilómetros, diseñadas para ser accesibles para personas de todas las edades y condiciones físicas. Aunque algunos participantes optan por correr, la gran mayoría realiza el recorrido andando, en línea con el espíritu del lema “En Marcha Contra el Cáncer”. "Lo que nos interesa es cuanta más gente haya, tanto mejor", afirma el gerente de la asociación, enfatizando el carácter inclusivo y familiar de la convocatoria.

Lo que nos interesa es cuanta más gente haya tanto mejor" Patxi García Gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza

Los interesados pueden inscribirse de forma online a través de la web oficial del circuito, www.muevetecontraelcancerzaragoza.com, o de manera presencial en los puntos habilitados en cada localidad. Con la inscripción, cada participante recibe un dorsal y una camiseta conmemorativa, que unifica la imagen del evento en toda la provincia. Aunque no existe una "fila cero", muchas personas se inscriben para colaborar con la causa aunque no puedan asistir, recibiendo igualmente su camiseta como agradecimiento.

Un circuito vivo y en expansión

El circuito arranca en la localidad de Mara el próximo sábado 28 de marzo y ya cuenta con más de 45 municipios confirmados. Sin embargo, la organización destaca que el circuito "está vivo", permitiendo que nuevas localidades se sumen a lo largo del año. Los ayuntamientos interesados solo tienen que contactar con la Asociación Española Contra el Cáncer para incorporarse a esta red solidaria que moviliza a toda la provincia.

Este gran proyecto no sería posible sin el apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza y la Fundación Caja Rural de Aragón, junto a otros patrocinadores principales como BonArea, Coviar Seguridad, Foxy, Océano Atlántico, Quirón Salud, Grupo Carza, Cuidados Farma, Kalibo y Puerto Venecia, además de las colaboraciones locales que surgen en cada municipio.

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra esta enfermedad en España desde hace más de 70 años. Su labor se centra en mostrar la realidad del cáncer, acompañar a pacientes y familiares, prevenir la enfermedad y, de forma crucial, impulsar la investigación. A través de su Fundación Científica, ha consolidado la mayor red de investigación en cáncer del país, con más de 3.000 investigadores en 160 centros.

Actualmente, es la entidad social y privada que más fondos destina a esta área, con 157 millones de euros invertidos en 792 proyectos. Con una estructura de 52 sedes provinciales y presencia en más de 2.000 localidades, la asociación atendió a más de 86.000 personas en 2024 gracias a la labor de sus más de 35.000 voluntarios, 728.000 socios y 1.261 profesionales.